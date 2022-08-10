Дієтолог пояснила, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день
Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, якими нерідко "балують" себе відвідувачі фаст-фудів і кафе, піцерій та інших закладів громадського харчування. При цьому експерти в області здорового харчування закликають не налягати на страви з трансжирами, попереджаючи про негативний вплив на здоров'я.
Про це розповіла відомий український дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Що не так з трансжирами
Специфічний вид ненасичених жирів, отриманих штучним шляхом, широко застосовується на кухнях у фаст-фудах.
"Рідкі рослинні масла в результаті процесу гідрогенізації перетворюються на тверді рослинні жири - маргарини і кулінарні жири. Цей "поліпшений" рослинний жир, дешевий, довго зберігається навіть при кімнатній температурі", - пише авторитетний фахівець.
У таких жирів викривлена молекулярна структура, яка для природних сполук не характерна.
Трансжири, вбудовуючись в клітини нашого організму, порушують метаболізм, і перешкоджають повноцінному харчуванню клітин.
Чим загрожує вживання їжі з трансжирами
- Споживання багатих трансжирами продуктів "дарує" людям додаткові кілограми у вазі.
- Збільшують ризик цукрового діабету, інсулінорезистентність.
- Підвищують загрозу можливого розвитку новоутворень.
- Можуть привести до хвороб серцево-судинної системи.
- "Вони відповідають не тільки за "засмічення" артерій. Нові дослідження показують, що вони мають негативний вплив на нашу пам'ять! Трансжири порушують обмін речовин в клітинах мозку!" - звертає увагу дієтолог.
Кому особливо шкідливі трансжири
Негативний вплив на здоров'я продукти з трансжирами - для вагітних і плоду, що розвивається.
Також вони погіршують якість молока у годуючих матерів, передаються з молоком матері дитині.
Які це продукти
Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, таких як:
- гамбургер,
- картопля фрі,
- хот-доги,
- піца,
- вершки для кави,
- маргарин,
- чіпси,
- морозиво,
- шоколадні вироби та інше.
Чи є "безпечна доза" трансжирів?
Дієтолог наголошує, що будь-яка кількість трансжирів шкідливо для здоров'я.
"Для них не існує верхніх і нижніх безпечних меж", - додає фахівець.
Нагадаємо, нещодавно вчені назвали продукти, які заважають досягти довголіття.
Додамо також, перед цим дієтолог розповіла, які продукти провокують головний біль.