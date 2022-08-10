Дієтолог пояснила, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день

Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, якими нерідко "балують" себе відвідувачі фаст-фудів і кафе, піцерій та інших закладів громадського харчування. При цьому експерти в області здорового харчування закликають не налягати на страви з трансжирами, попереджаючи про негативний вплив на здоров'я.

Про це розповіла відомий український дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook .

Що не так з трансжирами

Специфічний вид ненасичених жирів, отриманих штучним шляхом, широко застосовується на кухнях у фаст-фудах.

"Рідкі рослинні масла в результаті процесу гідрогенізації перетворюються на тверді рослинні жири - маргарини і кулінарні жири. Цей "поліпшений" рослинний жир, дешевий, довго зберігається навіть при кімнатній температурі", - пише авторитетний фахівець.

У таких жирів викривлена молекулярна структура, яка для природних сполук не характерна.

Трансжири, вбудовуючись в клітини нашого організму, порушують метаболізм, і перешкоджають повноцінному харчуванню клітин.

Чим загрожує вживання їжі з трансжирами

Споживання багатих трансжирами продуктів "дарує" людям додаткові кілограми у вазі.

Збільшують ризик цукрового діабету, інсулінорезистентність.

Підвищують загрозу можливого розвитку новоутворень.

Можуть привести до хвороб серцево-судинної системи.

"Вони відповідають не тільки за "засмічення" артерій. Нові дослідження показують, що вони мають негативний вплив на нашу пам'ять! Трансжири порушують обмін речовин в клітинах мозку!" - звертає увагу дієтолог.

Кому особливо шкідливі трансжири

Негативний вплив на здоров'я продукти з трансжирами - для вагітних і плоду, що розвивається.

Також вони погіршують якість молока у годуючих матерів, передаються з молоком матері дитині.

Які це продукти

Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, таких як:

гамбургер,

картопля фрі,

хот-доги,

піца,

вершки для кави,

маргарин,

чіпси,

морозиво,

шоколадні вироби та інше.

Чи є "безпечна доза" трансжирів?

Дієтолог наголошує, що будь-яка кількість трансжирів шкідливо для здоров'я.

"Для них не існує верхніх і нижніх безпечних меж", - додає фахівець.