Диетолог назвал неожиданный фактор, который провоцирует набор веса. Вот в чем причина
Во время еды в организме вырабатывается лептин, его еще называют гормоном "сытости". Именно он сигнализирует мозгу, что поступило достаточно энергии и уже стоит перестать есть. Если же возникает резистентность к этому гормону, то в мозг не поступает сигнал стоп и человек просто переедает, из-за чего идет набор лишнего веса.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что нужно знать о гормоне "сытости"
"Лептин иногда называют "гормоном насыщения" или даже "гормоном голода", ведь он играет важную роль в регуляции аппетита и важных компонентов энергетического баланса", - говорит врач.
Лептин сигнализирует мозгу, когда организму нужна пища или наступает сытость. Этот гормон также участвует в других процессах, таких как метаболизм, эндокринная регуляция, энергетический гомеостаз, репродуктивная и иммунная функции.
Основная роль лептина - это долгосрочное регулирование энергии, учитывая количество съеденных и сожженных калорий, а также количество жира, который накапливается в организме. Некоторые люди имеют резистентность к лептину, поэтому вовремя не чувствуют сытости. Эта особенность значительно увеличивает риск ожирения.
Лептин должен подавать сигнал о том, что в организм поступило уже достаточно энергии. Если здесь возникает проблема, возможно, есть резистентность к лептину.
Чем опасна резистентность к этому гормону
Резистентность к лептину признана среди основных биологических факторов ожирения. У людей с ожирением много жировых клеток. Поскольку жировые клетки производят лептин пропорционально своему размеру, у таких людей очень высокий уровень лептина.
При резистентности к лептину мозг менее чувствителен, не получает или не распознает доходящие до него сигналы.
Причиной резистентности могут быть:
- в мозгу меньше рецепторов лептина
- рецепторы лептина не работают должным образом
- меньшее количество лептина проникает через мозговой гематологический барьер
- мутации гена лептина
"Несмотря на высокий уровень лептина в организме, мозг может его не замечать. Тогда он считает, что организм голодает, даже если у него накоплено более чем достаточно энергии. Это заставляет мозг изменить поведение, чтобы восстановить жировые отложения", - говорит диетолог.
Как резистентность влияет на питание
Резистентность к лептину может быть одной из причин того, что диеты не способствуют долгосрочной потере веса. При похудении жировая масса уменьшается, что приводит к значительному снижению уровня лептина. Однако это может не повлиять на резистентность к лептину.
"Когда продукция лептина снижается, человек чувствует голод или повышенный аппетит, снижение мотивации к занятиям спортом, уменьшается количество сожженных калорий в покое. Мозг считает, что человек голодает, и запускает различные мощные механизмы, чтобы восстановить потерянный жир. Это может быть причиной того, что человек сначала теряет вес, а потом снова его набирает", - говорит Швец.
Как преодолеть резистентность к лептину
Чтобы избежать резистентности к инсулину, нужно:
- избегайте обработанной пищи. Употребление продуктов с высокой степенью обработки может вызвать воспаление и повысить уровень лептина
- употребляйте растворимую клетчатку
- занимайтесь физическими упражнениями, они способны стабилизировать уровень лептина и чувство голода
- спите достаточно. Слишком короткий сон повышает уровень лептина в организме. Это также может привести к другим заболеваниям, таким как диабет
- контролируйте уровень триглицеридов
- употребляйте достаточно белка
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