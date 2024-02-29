Диетолог назвал неожиданный фактор, который провоцирует набор веса. Вот в чем причина

Во время еды в организме вырабатывается лептин, его еще называют гормоном "сытости". Именно он сигнализирует мозгу, что поступило достаточно энергии и уже стоит перестать есть. Если же возникает резистентность к этому гормону, то в мозг не поступает сигнал стоп и человек просто переедает, из-за чего идет набор лишнего веса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о гормоне "сытости"

"Лептин иногда называют "гормоном насыщения" или даже "гормоном голода", ведь он играет важную роль в регуляции аппетита и важных компонентов энергетического баланса", - говорит врач.

Лептин сигнализирует мозгу, когда организму нужна пища или наступает сытость. Этот гормон также участвует в других процессах, таких как метаболизм, эндокринная регуляция, энергетический гомеостаз, репродуктивная и иммунная функции.

Основная роль лептина - это долгосрочное регулирование энергии, учитывая количество съеденных и сожженных калорий, а также количество жира, который накапливается в организме. Некоторые люди имеют резистентность к лептину, поэтому вовремя не чувствуют сытости. Эта особенность значительно увеличивает риск ожирения.

Лептин должен подавать сигнал о том, что в организм поступило уже достаточно энергии. Если здесь возникает проблема, возможно, есть резистентность к лептину.

Чем опасна резистентность к этому гормону

Резистентность к лептину признана среди основных биологических факторов ожирения. У людей с ожирением много жировых клеток. Поскольку жировые клетки производят лептин пропорционально своему размеру, у таких людей очень высокий уровень лептина.

При резистентности к лептину мозг менее чувствителен, не получает или не распознает доходящие до него сигналы.

Причиной резистентности могут быть:

в мозгу меньше рецепторов лептина

рецепторы лептина не работают должным образом

меньшее количество лептина проникает через мозговой гематологический барьер

мутации гена лептина

"Несмотря на высокий уровень лептина в организме, мозг может его не замечать. Тогда он считает, что организм голодает, даже если у него накоплено более чем достаточно энергии. Это заставляет мозг изменить поведение, чтобы восстановить жировые отложения", - говорит диетолог.

Как резистентность влияет на питание

Резистентность к лептину может быть одной из причин того, что диеты не способствуют долгосрочной потере веса. При похудении жировая масса уменьшается, что приводит к значительному снижению уровня лептина. Однако это может не повлиять на резистентность к лептину.

"Когда продукция лептина снижается, человек чувствует голод или повышенный аппетит, снижение мотивации к занятиям спортом, уменьшается количество сожженных калорий в покое. Мозг считает, что человек голодает, и запускает различные мощные механизмы, чтобы восстановить потерянный жир. Это может быть причиной того, что человек сначала теряет вес, а потом снова его набирает", - говорит Швец.

Как преодолеть резистентность к лептину

Чтобы избежать резистентности к инсулину, нужно: