Диетолог назвала самые полезные витамины для человека: вернут молодость и замедлят старение

Эксперты навзали самые полезные витамины для замедления старения (Коллаж РБК-Украина)

Большинство людей на планете боятся старения, появления морщин или седых волос. Также старение приносит проблемы со здоровьем. Многие мировые индустрии направлены на то, чтобы продлить человеку молодость и замедлить естественное старение организма.

Дипломированный диетолог Триста Бест заявила, что есть витамины, которые помогают отодвинуть наступление старости и обладают антивозрастными свойствами, а врач, доктор медицинских наук Скотт Антуан утверждает, что витамины могут замедлять процесс старения благодаря способности уничтожать токсины. Об этом сообщает "Главред".

"Окисление - это процесс в вашем теле, при котором вы в течение многих лет накапливаете реактивные метаболиты кислорода, и они наносят вред вашему телу. Кроме того, с возрастом ваша иммунная система становится менее активной. К счастью, витамины и минералы работают с иммунной системой и обладают антиоксидантными свойствами, снижающими риск возрастных заболеваний", - объяснил Скотт Антуан.

Специалисты говорят, что наиболее эффективными являются те, которые работают на уничтожение ущерба, который возникает в результате окислительного стресса. Большинство этих витаминов можно получить с пищей или добавками.

Куркумин

Это вещество есть в куркуме, и оно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Куркумин способствует здоровью кожи и защищает организм от рака. Ежедневная доза составляет от 500 до 1000 мг в день.

Коэнзим 10

Это антиоксидант, который помогает в выработке коллагена. Его антивозрастной эффект помогает наполнить клетки энергией. Бест считает, что эффективность этого коэнзима немного преувеличена, но он является не основным в режиме ухода за кожей.

Коллаген

Это белок в организме человека, который улучшает эластичность кожи и способствует уменьшению тонких линий и морщин. Специалисты говорят, что коллаген начинает постепенно исчезать из организма уже после 20 лет.

"Коллаген не совсем приводит к обращению старения, но он может остановить дополнительную потерю. Лучший коллаген для борьбы со старением - это комбинация трех типов. Тип 1 и Тип 3 являются наиболее эффективными в борьбе со старением, и их лучше всего принимать в виде порошка", - добавила диетолог.

Ресвератрол

Еще один антиоксидант, который содержится в красном вине. Он пользуется большой популярностью благодаря своим антивозрастным эффектам и его часто принимают в виде добавок. Ресвератрол способен удлинять хромосомы, и активизирует ген под названием SIRT1.

Витамин С

Этот витамин укрепляет иммунную систему и защищает клетки от окислительного стресса. Также он является мощным антиоксидантом и его часто используют для осветления кожи при появлении "печеночных пятен", потемнения вокруг глаз. Рекомендуемая доза для взрослого человека – от 65 до 95 мг в день.

Витамин Е

Основная функция, по словам специалистов, этого витамина заключается в том, чтобы защищать от сшивки коллагена, останавливать окисление липидов. Он благоприятно способствует на кожу, повышает ее эластичность.

Селен

Микроэлемент, который предотвращает дефицит витамина А. Также он может уменьшать повреждение ДНК. Его можно найти в различных продуктах и ежедневная доза от 100 до 200 мг.

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