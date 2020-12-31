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Витамины при коронавирусе: в ВОЗ развенчали популярный миф

Четверг 31 декабря 2020 10:03
Витамины при коронавирусе: в ВОЗ развенчали популярный миф
В ВОЗ развенчали миф о приеме витаминов против COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Всемирной организации здравоохранения развенчали миф о приеме витаминов D, С и цинка для профилактики или лечения коронавируса. Медики не рекомендуют употреблять эти витамины исключительно только для лечения.

Как сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, эти вещества играют очень важную роль в работе иммунной системы человека, в укреплении общего здоровья. Об этом он рассказал в комментарии для "Радио Свобода".

"На данный момент нет рекомендации по поводу употребления витаминов D, С и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса. ВОЗ координирует усилия по разработке и оценки препаратов для лечения COVID-19", - заявил Хабихт.

Он добавил, что эти витамины очень важны в здоровом питании человека и получать их нужно из продуктов питания в достаточном объеме.

"Где только возможно, потребление микроэлементов должно поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников (например, из жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки), либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", - объяснил представитель ВОЗ.

Если воздействие солнечного света ограничено или в рационе не хватает нужных продуктов, то рекомендуется употреблять дополнительно витамин D в установленных дозах – 200-600 МО, в зависимости от возраста или в соответствии с национальными рекомендациями.

По словам специалиста, от передозировки витамина D могут быть опасные последствия – гиперкальциурия и гиперкальциемия. Он порекомендовал употреблять здоровую еду, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по поводу физического дистанцирования, ношения маски, использования дезинфекторов и оставаться дома при ухудшении самочувствия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко развенчал популярные мифы о защите от COVID-19.

А также рассказывали о том, что иммунолог рассказала, зачем нужны витамин С и цинк при коронавирусе.

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