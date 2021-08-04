Диетолог назвала самое полезное мясо: обязательно включите его в рацион!
Диетолог рассказала про самое полезное мясо для здоровья, которое должно быть в рационе как взрослых, так и детей.
Своими знаниями поделилась врач-диетолог Светлана Фус, пишет НВ.
По словам эксперта, рацион человека на треть должен состоять из продуктов животного происхождения. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты.
И самым полезным мясом диетолог считает курицу, ведь она способна обеспечить организм достаточным количеством белка, содержит относительно немного жира, причем полезного.
Чем же так полезна курица
Светлана Фус говорит, что в сутки взрослый человек должен получить 1-1,2 г белка на 1 кг нормальной массы тела из пищи как животного, так и растительного происхождения. Около 55% должно приходиться на животные белки.
Таким образом, человеку весом 70 кг необходимо около 50 г животного белка. Мясо курицы содержит от 18 до 25 г полноценного по аминокислотному составу белка. Употребляя около 100 г куриного мяса в день, можно наполовину обеспечить свою потребность в белке.
Что касается жиров, то принято считать, что поли- и мононенасыщенные жирные кислоты содержат в основном продукты растительного происхождения, а насыщенные жиры - в продуктах животного происхождения. Но в курином жире насыщенных жиров всего 30%, а остальные 70% - ненасыщенные.
Кроме того в курице невысоко содержание холестерина.
Диетолог напомнила, что в курице есть почти все необходимые организму человека витамины и минералы. В частности, витамины В5, В6, В12, РР, холин и биотин, а из минералов - кобальт, цинк, хром и селен.
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