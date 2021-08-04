Дієтолог назвала найкорисніше м'ясо: обов'язково включіть його в раціон!

Дієтолог розповіла про найкорисніше м'ясо для здоров'я, яке повинно бути в раціоні як дорослих, так і дітей.

За словами експерта, раціон людини на третину має складатися з продуктів тваринного походження. Це м'ясо, риба, яйця, молочні продукти.

І найкориснішим м'ясом дієтолог вважає курку, адже вона здатна забезпечити організм достатньою кількістю білка, містить відносно небагато жиру, причому корисного.

Чим же так корисна курка

Світлана Фус каже, що за добу доросла людина повинна отримати 1-1,2 г білка на 1 кг нормальної маси тіла з їжі як тваринного, так і рослинного походження. Близько 55% має припадати на тваринні білки.

Таким чином, людині вагою 70 кг необхідно близько 50 г тваринного білка. М'ясо курки містить від 18 до 25 г повноцінного за амінокислотним складом білка. Вживаючи близько 100 г курячого м'яса в день, можна наполовину забезпечити свою потребу в білку.

Що стосується жирів, то прийнято вважати, що полі- і мононенасичені жирні кислоти містять в основному продукти рослинного походження, а насичені жири - в продуктах тваринного походження. Але в курячому жирі насичених жирів всього 30%, а решта 70% - ненасичені.

Крім того в курці невисокий вміст холестерину.

Дієтолог нагадала, що в курці є майже всі необхідні організму людини вітаміни і мінерали. Зокрема, вітаміни В5, В6, В12, РР, холін і біотин, а з мінералів - кобальт, цинк, хром і селен.