Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти, щоб зміцнити імунітет до зими

Осінньо-зимовий сезон - це час, коли погода починає різко змінюватися - знижується температура повітря та зменшується кількість сонячних днів. Тому важливо заздалегідь підготувати організм, щоб не захворіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Zdorovishirazom" в Instagram .

Як харчування впливає на імунну систему

Дієтолог Ольга Дорош розповіла, що повпливати на імунітет якимось одним продуктом дуже складно. Все тому, що імунна система - величезна система, до складу якої входять:

органи: червоний кістковий мозок, селезінка, тимус, апендикс, лімфатичні вузли, кишківник

імунні клітини: лімфоцити, лейкоцити, фагоцити та їх різновиди, тромбоцити

тканини (лімфоїдні, кишківника)

гормони та білки

Експерт зазначила, що між цими структурами щосекунди відбувається взаємодія, сотні реакцій і на них впливає багато факторів, як от вік, вага, стрес, захворювання.

Харчування відіграє важливу роль у регуляції оптимальної імунної відповіді. Кілька продуктів були визначені як критичні для росту та функціонування імунних клітин. Тому людині важливо їх щодня отримувати з їжі.

Які продукти їсти

Вітамін С

Він стимулює утворення антитіл та лейкоцитів. Найбільше його в сирих ягодах, зелені, болгарському перці, капусті, квашених овочах, ківі та цитрусових.

Вітамін Е

Продукти багаті вітаміном Е - це один з найпотужніших антиоксидантів, вони захищають легеневу тканину та клітинні мембрани від пошкоджень.

До корисних продуктів входить насіння, горіхи, авокадо, яєчні жовтки, зелень та капуста.

Вітамін Д

Основні джерела цього вітаміну - жовтки, жирна морська риба та печінка тріски.

Дієтолог зазначила, що вітамін Д часто у дефіциті і з продуктів його добову норму набрати дуже важко. Тому варто здати аналіз та за потреби пропити добавку в дозуванні, яке визначив лікар.

Вітамін А

Вітамін допомагає роботі Т-лімфоцитів, захищає тканини в роті, шлунку, кишківнику та дихальній системі. Тому у раціон потрібно додати печінку, печений гарбуз, страви з моркви, курагу, зелень, рибу та сир.

Вітамін В

Вітаміни групи B важливі для роботи імунних клітин метаболічних реакцій. Їх джерела: крупи, бобові, горіхи, печінка, м'ясо, птиця, яйця, зелень та всі види капусти.

Цинк

Цинк потрібний для загоєння ран і підтримки імунної системи. Його джерелами є морепродукти, риба, насінням, горіхи та молочні продукти.

Залізо

Воно є компонентом ферментів, які важливі для функціонування імунних клітин. Субпродукти, червоне м'ясо, риба й морепродукти та птиця є лідерами з його вмісту.

Флавоноїди

Для зміцнення імунітету також корисні флавоноїди. Вони містяться в часнику, цибулі, хроні, селері, руколі, овочах, фруктах, ягодах, зеленому чаю, гіркому шоколаді.

Антиоксиданти

У фруктах, ягодах, зелені й овочах містяться антиоксиданти для захисту клітин. Також є вітаміни, мінерали та харчові волокна, які є "кормом" для корисних бактерій кишківника, тож дуже важливо щодня їсти хоча б 400 г овочів та фруктів.