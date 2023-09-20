Диетолог назвала продукты, которые нужно есть, чтобы укрепить иммунитет к зиме
Осенне-зимний сезон - это время, когда погода начинает резко меняться - снижается температура воздуха и уменьшается количество солнечных дней. Поэтому важно заранее подготовить организм, чтобы не заболеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Zdorovishirazom" в Instagram.
Как питание влияет на иммунную систему
Диетолог Ольга Дорош рассказала, что повлиять на иммунитет каким-либо одним продуктом очень сложно. Все потому, что иммунная система - огромная система, в состав которой входят:
- органы: красный костный мозг, селезенка, тимус, аппендикс, лимфатические узлы, кишечник
- иммунные клетки: лимфоциты, лейкоциты, фагоциты и их разновидности, тромбоциты
- ткани (лимфоидные, кишечника)
- гормоны и белок
Эксперт отметила, что между этими структурами ежесекундно происходит взаимодействие, сотни реакций и на них влияет много факторов, таких как возраст, вес, стресс, заболевания.
Питание играет немаловажную роль в регуляции оптимального иммунного ответа. Несколько продуктов были определены как критичные для роста и функционирования иммунных клеток. Поэтому человеку важно их каждый день получать из еды.
Какие продукты есть
Витамин С
Он стимулирует образование антител и лейкоцитов. Больше всего его в сырых ягодах, зелени, болгарском перце, капусте, квашеных овощах, киви и цитрусовых.
Витамин Е
Продукты богаты витамином Е - это один из самых мощных антиоксидантов, они защищают легочную ткань и клеточные мембраны от повреждений.
К полезным продуктам относят семена, орехи, авокадо, яичные желтки, зелень и капуста.
Витамин Д
Основные источники этого витамина - желтки, жирная морская рыба и печень трески.
Диетолог отметила, что витамин Д часто в дефиците и из продуктов его суточную норму набрать очень тяжело. Поэтому следует сдать анализ и при необходимости пропить добавку в дозировке, которую определил врач.
Витамин А
Витамин помогает работе Т-лимфоцитов, защищает ткани во рту, желудке, кишечнике и дыхательной системе. Поэтому в рацион нужно добавить печень, печеную тыкву, блюда из моркови, курагу, зелень, рыбу и сыр.
Витамин В
Витамины группы B важны для работы иммунных клеток метаболических реакций. Их источники: крупы, бобовые, орехи, печень, мясо, птица, яйца, зелень и все виды капусты.
Цинк
Цинк необходим для заживления ран и поддержания иммунной системы. Его источниками являются морепродукты, рыба, семена, орехи и молочные продукты.
Железо
Оно является компонентом ферментов, важных для функционирования иммунных клеток. Субпродукты, красное мясо, рыба и морепродукты и птица являются лидерами по его содержанию.
Флавоноиды
Для укрепления иммунитета также полезны флавоноиды. Они содержатся в чесноке, луке, хрене, сельдерее, руколе, овощах, фруктах, ягодах, зеленом чае, горьком шоколаде.
Антиоксиданты
Во фруктах, ягодах, зелени и овощах содержатся антиоксиданты для защиты клеток. Также есть витамины, минералы и пищевые волокна, которые являются "кормом" для полезных бактерий кишечника, поэтому очень важно ежедневно есть хотя бы 400 г овощей и фруктов.
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