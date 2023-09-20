Диетолог назвала продукты, которые нужно есть, чтобы укрепить иммунитет к зиме

Осенне-зимний сезон - это время, когда погода начинает резко меняться - снижается температура воздуха и уменьшается количество солнечных дней. Поэтому важно заранее подготовить организм, чтобы не заболеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Zdorovishirazom" в Instagram .

Как питание влияет на иммунную систему

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что повлиять на иммунитет каким-либо одним продуктом очень сложно. Все потому, что иммунная система - огромная система, в состав которой входят:

органы: красный костный мозг, селезенка, тимус, аппендикс, лимфатические узлы, кишечник

иммунные клетки: лимфоциты, лейкоциты, фагоциты и их разновидности, тромбоциты

ткани (лимфоидные, кишечника)

гормоны и белок

Эксперт отметила, что между этими структурами ежесекундно происходит взаимодействие, сотни реакций и на них влияет много факторов, таких как возраст, вес, стресс, заболевания.

Питание играет немаловажную роль в регуляции оптимального иммунного ответа. Несколько продуктов были определены как критичные для роста и функционирования иммунных клеток. Поэтому человеку важно их каждый день получать из еды.

Какие продукты есть

Витамин С

Он стимулирует образование антител и лейкоцитов. Больше всего его в сырых ягодах, зелени, болгарском перце, капусте, квашеных овощах, киви и цитрусовых.

Витамин Е

Продукты богаты витамином Е - это один из самых мощных антиоксидантов, они защищают легочную ткань и клеточные мембраны от повреждений.

К полезным продуктам относят семена, орехи, авокадо, яичные желтки, зелень и капуста.

Витамин Д

Основные источники этого витамина - желтки, жирная морская рыба и печень трески.

Диетолог отметила, что витамин Д часто в дефиците и из продуктов его суточную норму набрать очень тяжело. Поэтому следует сдать анализ и при необходимости пропить добавку в дозировке, которую определил врач.

Витамин А

Витамин помогает работе Т-лимфоцитов, защищает ткани во рту, желудке, кишечнике и дыхательной системе. Поэтому в рацион нужно добавить печень, печеную тыкву, блюда из моркови, курагу, зелень, рыбу и сыр.

Витамин В

Витамины группы B важны для работы иммунных клеток метаболических реакций. Их источники: крупы, бобовые, орехи, печень, мясо, птица, яйца, зелень и все виды капусты.

Цинк

Цинк необходим для заживления ран и поддержания иммунной системы. Его источниками являются морепродукты, рыба, семена, орехи и молочные продукты.

Железо

Оно является компонентом ферментов, важных для функционирования иммунных клеток. Субпродукты, красное мясо, рыба и морепродукты и птица являются лидерами по его содержанию.

Флавоноиды

Для укрепления иммунитета также полезны флавоноиды. Они содержатся в чесноке, луке, хрене, сельдерее, руколе, овощах, фруктах, ягодах, зеленом чае, горьком шоколаде.

Антиоксиданты

Во фруктах, ягодах, зелени и овощах содержатся антиоксиданты для защиты клеток. Также есть витамины, минералы и пищевые волокна, которые являются "кормом" для полезных бактерий кишечника, поэтому очень важно ежедневно есть хотя бы 400 г овощей и фруктов.