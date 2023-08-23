Виникне діарея та навіть нудота: які продукти не варто їсти разом на сніданок

Сніданок - важливий прийом їжі, від якого залежить те, як ми будемо почувати себе протягом дня і стан нашого здоров’я в цілому. Деякі продукти не можна поєднувати між собою, щоб не зашкодити здоров'ю.

Які продукти не можна поєднувати

Британський лікар Аббаса Канані розповів, що існує кілька правил, на які слід звертати увагу при приготуванні сніданку.

Він зазначив, що найнеприємнішими ранковими продуктами для шлунка він називає йогурт та апельсиновий сік. Саме це поєднання є одним з найпоширеніших.

Йогурт і цитрусові можуть стати причиною виникнення газів, здуття живота та інших розладів.

Все через кислоту в цитрусовому соку, яка може дратувати шлунок. Як результат - гази, діарея, закрепи й навіть нудота.

Якщо ви страждаєте від проблем з кишківником під час споживання йогурту та фруктів, то це, ймовірно, через непереносимість лактози.

Грецький йогурт містить безліч поживних речовин, від вітаміну B12 до кальцію та йоду. Це може покращити здоровʼя кісток, нормалізувати кровʼяний тиск. Непогано додавати до йогурту фрукти або ягоди.

Як і з будь-яким вибором продуктів харчування, найкраще прислухатися до свого тіла й робити правильний вибір.

Чого не варто їсти вранці

Кава

Багато людей люблять пити каву вранці, але ця звичка може закінчитися гастритом. Кава має високу кислотність і негативно впливає на кислотність шлункового соку.

Каву краще пити злегка остиглу і тільки після сніданку, а не до нього.

Банан

Фрукт містять багато магнію, який, безсумнівно, потрібен організму. Але на порожній шлунок їх краще не їсти, щоб не порушити кальцієво-магнієвий баланс організму.

Копченості

Важливо пам'ятати, що копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми.

Сирі овочі

Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але не натщесерце. Їх краще з'їсти вже після сніданку або відкласти до обіду. У сирих овочах багато кислоти, яка подразнює шлунок і його слизові. Особливо багато кислот в помідорах, перці, цибулі, часнику.