Диетолог назвала одну причину, по которой вес стоит на месте и не удается похудеть

Все, кто хотя бы раз в жизни пытался похудеть, знает, что избавиться от килограммов не так-то легко. Казалось бы, диета следует, все идет по плану, но вес стоит на месте и никуда не исчезает. Это происходит по одной причине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолог и нутрициолог Галины Сеник.

Почему вес не уменьшается

Многие знают, что для похудения нужен дефицит калорий, что другого в голове просто нет. Однако это не всегда так.

По словам диетолога, состояние, которое не позволяет похудеть, называется метаболическая адаптация.

Бывает, что женщина решает худеть и так мало ест, что ограничивает себя до 1200 ккал. Держать такой рацион долго сложно, а результата все нет и нет.

Далее в ход идут всякие экспресс-диеты на 900-1000 кал, большие списки ограничений, а результат еще хуже.

Чем меньше вы энергии получаете, тем меньшее тело будет ее тратить. Мозг включает режим "аларм" - выжить в экстремальных условиях низкого длительного калоража.

Поэтому будет замедляться работа щитовидки, яичников, обменные процессы и все возможное, чтобы не выходить за пределы экономного режима.

Метаболическая адаптация похожа на состояние, когда разряжается телефон. В частности, как бы вы дальше ни пытались худеть, максимум в этой битве получите -1-2 кг. Также спортзал здесь не поможет, а еще и навредит.

Воздействие сна на вес

Плохой сон связан с серьезными заболеваниями, такими как диабет 2 типа и болезни сердца.

Если вы недостаточно спите, то также с большей вероятностью будете есть более сладкую пищу.

Если вы перенесете время сна на более раннее время, это поможет избежать резких скачков и падений уровня сахара в крови, из-за которых вы снова почувствуете голод вскоре после еды. Эти резкие скачки и спады также заставляют вас чаще выбирать ультраобработанные продукты, что увеличивает риск избыточного веса.

Стоит знать, если вы хорошо питаетесь и ходите в спортзал, но не видите изменений на весах, это может быть связано с тем, что вы набираете мышцы плотнее жира. В этом случае вы можете весить так же, даже если состав вашего тела изменился.