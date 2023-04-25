Диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка

Многие украинцы уже собираются или планируют выходные с шашлыками. Но многие из людей часто покупают мясо, которое может серьезно навредить здоровью.

Диетолог-консультант, руководитель учебного центра "Garlic+", член Ассоциации диетологов Украины Яна Кравченко рассказала, какое мясо вреднее всего для здоровья при жарке шашлыка.

Самое вредное мясо для шашлыка

Так, вредным для шашлыка является то мясо, которое очень сильно зажаривается.

"Лучшее мясо для человека – это нежирная индейка, курятина без кожи и выращенная в домашних условиях на свободном выпасе. А также крольчатина и говядина", - сообщила Кравченко.

Свинина не очень подходит для шашлычного варианта, разве что в редких случаях.

"Жирное мясо – тоже на пользу, но в меру. Оно имеет слишком много насыщенного жира. Такой жир полезен для организма, из него, например, построены мембраны наших клеток, но когда баланс между насыщенным жиром и ненасыщенным превышен, это чревато не только лишним весом, но и воспалительными процессами в организме", - добавила эксперт.

Жареная корочка на мясе, в частности на шашлыке - это вреднее всего.

"Жареная корочка на мясе - конечные продукты гликации белка, которые тоже опасны воспалительными процессами в организме", - объяснила эксперт.

Кому нельзя есть шашлык

Шашлык в больших количествах противопоказан людям с подагрой, острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям с высоким холестерином. Вопреки мифам, беременным женщинам и кормящим мамам - шашлык есть можно.