Дієтолог назвала крупи, які забезпечують стабільний рівень цукру та насичують енергією

Глікемічний індекс продукту вказує, наскільки сильними будуть коливання рівня цукру в крові людини після споживання даного продукту. Є певні види круп, які містять низький показник та допомагають контролювати вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Які крупи містять низький ГІ

Вибір круп з низьким глікемічним індексом може стати важливим кроком для збереження вашого здоров’я та енергії протягом дня. Вони забезпечують стабільний рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом та тих, хто прагне контролювати свою вагу.

У раціоні крупи займають важливе місце завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів і клітковини. Вони не тільки насичують, але й підтримують здоров’я серця, знижуючи ризик захворювань. До того ж, крупи допомагають підтримувати травлення та забезпечують організм енергією на тривалий час.

Обирайте різноманітні крупи, експериментуйте з рецептами і відкривайте для себе нові смаки та користь від здорового харчування.

Глікемічний індекс крупи залежить:

від методу первинної обробки зерна

від ступеня подрібнення

способу теплової обробки

від рецептури страви

Список круп

Дієтолог назвала глікемічний індекс популярних круп:

дикий рис - 35

білий рис - 70

гречка - 50

вівсяна цільнозернова крупа - 55

кіноа - 53

булгур - 45

перлова крупа - 25

кускус - 70

манна крупа - 70

кукурудзяна крупа - 85

Люди, які дотримуються здорового харчування, віддають перевагу продуктам з низьким і середнім показником ГІ.

Всілякі крупи та інші продукти з низьким і середнім глікемічним індексом більш плавно підвищують рівень глюкози в крові - що забезпечує довге насичення. Крім цього, продукти з низьким ГІ, шляхом вмісту клітковини, корисні для здоров’я.