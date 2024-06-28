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Дієтолог назвала крупи, які забезпечують стабільний рівень цукру та насичують енергією

П'ятниця 28 червня 2024 17:41
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Дієтолог назвала крупи, які забезпечують стабільний рівень цукру та насичують енергією Які групи мають низький глікемічний індекс (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Глікемічний індекс продукту вказує, наскільки сильними будуть коливання рівня цукру в крові людини після споживання даного продукту. Є певні види круп, які містять низький показник та допомагають контролювати вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Які крупи містять низький ГІ

Вибір круп з низьким глікемічним індексом може стати важливим кроком для збереження вашого здоров’я та енергії протягом дня. Вони забезпечують стабільний рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом та тих, хто прагне контролювати свою вагу.

У раціоні крупи займають важливе місце завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів і клітковини. Вони не тільки насичують, але й підтримують здоров’я серця, знижуючи ризик захворювань. До того ж, крупи допомагають підтримувати травлення та забезпечують організм енергією на тривалий час.

Обирайте різноманітні крупи, експериментуйте з рецептами і відкривайте для себе нові смаки та користь від здорового харчування.

Глікемічний індекс крупи залежить:

  • від методу первинної обробки зерна
  • від ступеня подрібнення
  • способу теплової обробки
  • від рецептури страви

Список круп

Дієтолог назвала глікемічний індекс популярних круп:

  • дикий рис - 35
  • білий рис - 70
  • гречка - 50
  • вівсяна цільнозернова крупа - 55
  • кіноа - 53
  • булгур - 45
  • перлова крупа - 25
  • кускус - 70
  • манна крупа - 70
  • кукурудзяна крупа - 85

Люди, які дотримуються здорового харчування, віддають перевагу продуктам з низьким і середнім показником ГІ.

Всілякі крупи та інші продукти з низьким і середнім глікемічним індексом більш плавно підвищують рівень глюкози в крові - що забезпечує довге насичення. Крім цього, продукти з низьким ГІ, шляхом вмісту клітковини, корисні для здоров’я.

Раніше ми повідомляли, чому гречку треба вживати регулярно.

Також ми писали, як вибрати якісний рис і перевірити крупу на підробку.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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