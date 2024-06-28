ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Диетолог назвала крупы, которые обеспечивают стабильный уровень сахара и насыщают энергией

Пятница 28 июня 2024 17:41
UA EN RU
Диетолог назвала крупы, которые обеспечивают стабильный уровень сахара и насыщают энергией Какие группы имеют низкий гликемический индекс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Гликемический индекс продукта указывает, как сильны будут колебания уровня сахара в крови человека после потребления данного продукта. Есть определенные виды круп, содержащие низкий показатель и помогающие контролировать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие крупы содержат низкий ГИ

Выбор круп с низким гликемическим индексом может стать важным шагом для сохранения здоровья и энергии в течение дня. Они обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто стремится контролировать свой вес.

В рационе крупы занимают важное место благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и клетчатки. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье сердца, снижая риск заболеваний. К тому же крупы помогают поддерживать пищеварение и обеспечивают организм энергией на длительное время.

Выбирайте разнообразные крупы, экспериментируйте с рецептами и открывайте для себя новые вкусы и пользу от здорового питания.

Гликемический индекс крупы зависит:

  • от метода первичной обработки зерна
  • от степени измельчения
  • способа тепловой обработки
  • от рецептуры блюда

Список круп

Диетолог назвала гликемический индекс популярных круп:

  • дикий рис - 35
  • белый рис - 70
  • гречка - 50
  • овсяная цельнозерновая крупа - 55
  • киноа - 53
  • булгур - 45
  • перловая крупа - 25
  • кускус - 70
  • манная крупа - 70
  • кукурузная крупа - 85

Люди, придерживающиеся здорового питания, предпочитают продукты с низким и средним показателем ГИ.

Всевозможные крупы и другие продукты с низким и средним гликемическим индексом более плавно повышают уровень глюкозы в крови - что обеспечивает длительное насыщение. Кроме этого, продукты с низким ГИ, путем содержания клетчатки, полезны для здоровья.

Ранее мы сообщали, почему гречку нужно употреблять регулярно.

Также мы писали, как выбрать качественный рис и проверить крупу на подделку.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Правильное питание Диетолог Организм Крупа Здоровье
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов