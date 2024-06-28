Диетолог назвала крупы, которые обеспечивают стабильный уровень сахара и насыщают энергией

Гликемический индекс продукта указывает, как сильны будут колебания уровня сахара в крови человека после потребления данного продукта. Есть определенные виды круп, содержащие низкий показатель и помогающие контролировать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие крупы содержат низкий ГИ

Выбор круп с низким гликемическим индексом может стать важным шагом для сохранения здоровья и энергии в течение дня. Они обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто стремится контролировать свой вес.

В рационе крупы занимают важное место благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и клетчатки. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье сердца, снижая риск заболеваний. К тому же крупы помогают поддерживать пищеварение и обеспечивают организм энергией на длительное время.

Выбирайте разнообразные крупы, экспериментируйте с рецептами и открывайте для себя новые вкусы и пользу от здорового питания.

Гликемический индекс крупы зависит:

от метода первичной обработки зерна

от степени измельчения

способа тепловой обработки

от рецептуры блюда

Список круп

Диетолог назвала гликемический индекс популярных круп:

дикий рис - 35

белый рис - 70

гречка - 50

овсяная цельнозерновая крупа - 55

киноа - 53

булгур - 45

перловая крупа - 25

кускус - 70

манная крупа - 70

кукурузная крупа - 85

Люди, придерживающиеся здорового питания, предпочитают продукты с низким и средним показателем ГИ.

Всевозможные крупы и другие продукты с низким и средним гликемическим индексом более плавно повышают уровень глюкозы в крови - что обеспечивает длительное насыщение. Кроме этого, продукты с низким ГИ, путем содержания клетчатки, полезны для здоровья.