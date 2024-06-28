Диетолог назвала крупы, которые обеспечивают стабильный уровень сахара и насыщают энергией
Гликемический индекс продукта указывает, как сильны будут колебания уровня сахара в крови человека после потребления данного продукта. Есть определенные виды круп, содержащие низкий показатель и помогающие контролировать вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Какие крупы содержат низкий ГИ
Выбор круп с низким гликемическим индексом может стать важным шагом для сохранения здоровья и энергии в течение дня. Они обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто стремится контролировать свой вес.
В рационе крупы занимают важное место благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и клетчатки. Они не только насыщают, но и поддерживают здоровье сердца, снижая риск заболеваний. К тому же крупы помогают поддерживать пищеварение и обеспечивают организм энергией на длительное время.
Выбирайте разнообразные крупы, экспериментируйте с рецептами и открывайте для себя новые вкусы и пользу от здорового питания.
Гликемический индекс крупы зависит:
- от метода первичной обработки зерна
- от степени измельчения
- способа тепловой обработки
- от рецептуры блюда
Список круп
Диетолог назвала гликемический индекс популярных круп:
- дикий рис - 35
- белый рис - 70
- гречка - 50
- овсяная цельнозерновая крупа - 55
- киноа - 53
- булгур - 45
- перловая крупа - 25
- кускус - 70
- манная крупа - 70
- кукурузная крупа - 85
Люди, придерживающиеся здорового питания, предпочитают продукты с низким и средним показателем ГИ.
Всевозможные крупы и другие продукты с низким и средним гликемическим индексом более плавно повышают уровень глюкозы в крови - что обеспечивает длительное насыщение. Кроме этого, продукты с низким ГИ, путем содержания клетчатки, полезны для здоровья.
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