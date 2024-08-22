ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дієтолог назвала "біле м'ясо", яке знижує холестерин та запалення в організмі

Четвер 22 серпня 2024 15:03
UA EN RU
Дієтолог назвала "біле м'ясо", яке знижує холестерин та запалення в організмі Чим корисна риба для здоров'я та як часто можна їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Риба є одним із найкорисніших продуктів, які природа подарувала людині. Вона не тільки додає різноманіття до меню, але й насичує організм цінними поживними речовинами, які важко знайти в такій концентрації в інших продуктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories дієтологи Ольги Безуглої.

Чим корисна риба

Джерело Омега-3

Як відомо, риба - це біле м'ясо, яке є одним із найкорисніших продуктів.

При цьому, м'ясо риби ніжне та смачне, багате на поживні речовини і не має побічних ефектів.

За словами експерта, риба є незамінним джерелом Омега-3 жирних кислот, які організм не здатний виробляти самостійно.

Ці корисні жири відіграють ключову роль у підтримці здоровʼя серцево-судинної системи, допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, а також мають протизапальну дію.

Регулярне вживання риби може знизити ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів та гіпертонії, що особливо важливо в сучасному світі.

Містить високоякісний білок

Риба багата на високоякісний білок, необхідний для підтримки мʼязової маси та відновлення тканин.

Важливо зазначити, що білок з риби легше засвоюється організмом, ніж білок із мʼяса, що робить її ідеальним варіантом для людей будь-якого віку, включаючи дітей та літніх людей.

Вітаміни групи В

Окрім того, риба містить вітаміни групи В, йод, селен та цинк, які необхідні для правильного функціонування щитоподібної залози, підтримки здоровʼя шкіри, волосся та нігтів, а також для загального тонусу організму.

"Якщо ви дбаєте про своє здоровʼя, риба має займати почесне місце у вашому раціоні", - зазначила дієтолог.

Норма риби для організму

Достатньо вживати рибу двічі на тиждень, щоб забезпечити свій організм необхідними речовинами.

﻿﻿Обирайте жирні сорти, такі як лосось, скумбрія або сардини, щоб отримати максимум користі, або ж надавайте перевагу більш легким сортам на кшталт тріски чи хека, якщо слідкуєте за калорійністю свого харчування.

Що не можна їсти з рибою

Не рекомендують їсти рибу з наступними продуктами:

  • молоко
  • фрукти
  • гриби
  • бобові

Всі ці продукти самі по собі можуть виступати як повноцінна страва і при поєднанні з іншим рівноцінним компонентом призведуть до тривалого перетравлення і тяжкості в животі, особливо при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

Краще поєднувати рибу з овочами, зокрема з помідорами, картоплею, цибулею, зеленню та морквою.

Раніше ми повідомляли про 7 видів риби з максимальною користю для організму.

Читайте також, яка риба становить небезпеку для здоров'я людини.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа Риба Здоров'я
NEWS
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД