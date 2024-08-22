Дієтолог назвала "біле м'ясо", яке знижує холестерин та запалення в організмі
Риба є одним із найкорисніших продуктів, які природа подарувала людині. Вона не тільки додає різноманіття до меню, але й насичує організм цінними поживними речовинами, які важко знайти в такій концентрації в інших продуктах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories дієтологи Ольги Безуглої.
Чим корисна риба
Джерело Омега-3
Як відомо, риба - це біле м'ясо, яке є одним із найкорисніших продуктів.
При цьому, м'ясо риби ніжне та смачне, багате на поживні речовини і не має побічних ефектів.
За словами експерта, риба є незамінним джерелом Омега-3 жирних кислот, які організм не здатний виробляти самостійно.
Ці корисні жири відіграють ключову роль у підтримці здоровʼя серцево-судинної системи, допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, а також мають протизапальну дію.
Регулярне вживання риби може знизити ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів та гіпертонії, що особливо важливо в сучасному світі.
Містить високоякісний білок
Риба багата на високоякісний білок, необхідний для підтримки мʼязової маси та відновлення тканин.
Важливо зазначити, що білок з риби легше засвоюється організмом, ніж білок із мʼяса, що робить її ідеальним варіантом для людей будь-якого віку, включаючи дітей та літніх людей.
Вітаміни групи В
Окрім того, риба містить вітаміни групи В, йод, селен та цинк, які необхідні для правильного функціонування щитоподібної залози, підтримки здоровʼя шкіри, волосся та нігтів, а також для загального тонусу організму.
"Якщо ви дбаєте про своє здоровʼя, риба має займати почесне місце у вашому раціоні", - зазначила дієтолог.
Норма риби для організму
Достатньо вживати рибу двічі на тиждень, щоб забезпечити свій організм необхідними речовинами.
Обирайте жирні сорти, такі як лосось, скумбрія або сардини, щоб отримати максимум користі, або ж надавайте перевагу більш легким сортам на кшталт тріски чи хека, якщо слідкуєте за калорійністю свого харчування.
Що не можна їсти з рибою
Не рекомендують їсти рибу з наступними продуктами:
- молоко
- фрукти
- гриби
- бобові
Всі ці продукти самі по собі можуть виступати як повноцінна страва і при поєднанні з іншим рівноцінним компонентом призведуть до тривалого перетравлення і тяжкості в животі, особливо при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.
Краще поєднувати рибу з овочами, зокрема з помідорами, картоплею, цибулею, зеленню та морквою.
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