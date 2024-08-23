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Дієтолог назвала 5 факторів, які знижують засвоєння вітамінів

П'ятниця 23 серпня 2024 18:01
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Дієтолог назвала 5 факторів, які знижують засвоєння вітамінів Що впливає на біодоступність вітамінів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Люди часто приймають різні вітаміни та добавки, щоб покращити загальний стан. Однак, є певні фактори, які можуть знижувати біодоступність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що таке біодоступність

Важливо розуміти, наскільки ефективно організм може засвоїти вітаміни. Цей процес, відомий як біодоступність, визначає, скільки поживних речовин з їжі, ліків або добавок потрапить у клітини та буде використано організмом.

Біодоступність - це кількість поживної речовини з їжі, ліків чи добавок, яка всмоктується в кишечнику та стає доступною для активності в клітинах і тканинах. Це важливий, але часто недооцінений фактор, що впливає на тривалість життя та якість здоров’я.

У фармакології біодоступність - це відсоток введеної речовини, що потрапляє в кров. Ліки, введені внутрішньовенно, мають 100% біодоступність. При пероральному прийомі цей відсоток може знижуватися через метаболізм у печінці та шлунково-кишковому тракті.

Для дієтичних добавок біодоступність залежить не лише від кількості речовини, яка всмоктується в кров, але й від того, наскільки ефективно організм її використовує або зберігає.

Як засвоюються вітаміни

За словами експерта, травна система за допомогою ферментів та емульгаторів розщеплює вітаміни та поживні речовини з їжі та добавок до молекулярного рівня, щоб вони могли всмоктуватися через слизову оболонку кишечника в кров.

На цей процес впливають такі фактори, як конкуренція травлення і додавання інших добавок.

﻿﻿Для ефективного засвоєння мінерали мають бути розщеплені на заряджені іони. До того ж багато добавок містять мінерали у вигляді оксидів, які мають нижчу біодоступність порівняно з іншими формами, через складність утворення іонів.

Після розщеплення практично всі вітаміни та мінерали транспортуються білками слизової оболонки в кров. Високий рівень цукру в крові може зменшувати ефективність транспортування вітаміну С, оскільки обидві молекули використовують схожі транспортери (GLUT).

Що знижує біодоступність

Багато чинників можуть знижувати біодоступність: якість їжі, стан шлунково-кишкового тракту, вагітність і генетика.

Важливо пам'ятати, що алкоголь знижує засвоєння вітамінів А, D, Е, К, групи B, магнію і цинку, підвищує потребу в них і прискорює їх втрату.

﻿﻿Кофеїн зменшує всмоктування поживних речовин, пригнічує засвоєння вітамінів В, кальцію, заліза та магнію.

﻿﻿Проблеми з травленням (хвороба Крона, СПК, целіакія) ускладнюють засвоєння поживних речовин. Також ліки (наприклад, статини) погіршують засвоєння та
використання поживних речовин, таких як коензим Q10.

﻿﻿Стрес підвищує рівень кортизолу, виснажуючи поживні речовини та шкодячи травленню.

Коли найкраще приймати вітаміни

Магній краще приймати ввечері через його заспокійливі властивості, особливо у формі магній-гліцинату.

﻿﻿Жиророзчинні вітаміни А, D і Е краще засвоюються з їжею, що містить жири. Вітамін С може покращити засвоєння заліза.

Дієтолог радить зберігати добавки в прохолодному, сухому місці, а рибʼячий жир і рідкі продукти - в холодильнику, щоб зберегти їхню ефективність.

Раніше ми повідомляли про плюси та ризики дієтичних добавок.

Також читайте, чи справді потрібно приймати добавки з колагеном.

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