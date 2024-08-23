Диетолог назвала 5 факторов, которые снижают усвоение витаминов

Люди часто принимают разные витамины и добавки, чтобы улучшить общее состояние. Однако есть определенные факторы, которые могут снижать биодоступность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Что такое биодоступность

Важно понимать, как эффективно организм может усвоить витамины. Этот процесс, известный как биодоступность, определяет, сколько питательных веществ из пищи, лекарств или добавок попадет в клетки и будет использован организмом.

Биодоступность - это количество питательного вещества из пищи, лекарств или добавок, которое всасывается в кишечнике и становится доступным для активности в клетках и тканях. Это важный, но часто недооцененный фактор, влияющий на продолжительность жизни и здоровье.

В фармакологии биодоступность - это процент введенного вещества, попадающего в кровь. Лекарство, введенное внутривенно, имеет 100% биодоступность. При пероральном приеме этот процент может снижаться из-за метаболизма в печени и желудочно-кишечном тракте.

Для диетических добавок биодоступность зависит не только от количества всасываемого в кровь вещества, но и от того, насколько эффективно организм его использует или сохраняет.

Как усваиваются витамины

По словам эксперта, пищеварительная система с помощью ферментов и эмульгаторов расщепляет витамины и питательные вещества из пищи и добавок до молекулярного уровня, чтобы они могли всасываться через слизистую кишечника в кровь.

На этот процесс влияют такие факторы, как конкуренция пищеварения и добавление других добавок.

﻿﻿Для эффективного усвоения минералы должны быть расщеплены на заряженные ионы. К тому же многие добавки содержат минералы в виде оксидов, имеющих более низкую биодоступность по сравнению с другими формами, из-за сложности образования ионов.

После расщепления практически все витамины и минералы транспортируются белками слизистой в кровь. Высокий уровень сахара в крови может снижать эффективность транспортировки витамина С, поскольку обе молекулы используют похожие транспортеры (GLUT).

Что снижает биодоступность

Многие факторы могут понижать биодоступность: качество пищи, состояние желудочно-кишечного тракта, беременность и генетика.

Важно помнить, что алкоголь снижает усвоение витаминов А, D, Е, К, группы B, магния и цинка, повышает потребность в них и ускоряет их утрату.

﻿﻿Кофеин уменьшает всасывание питательных веществ, угнетает усвоение витаминов В, кальция, железа и магния.

﻿﻿Проблемы с пищеварением (болезнь Крона, СПК, целиакия) затрудняют усвоение питательных веществ. Также лекарства (например, статины) ухудшают усвоение и

использование питательных веществ, таких как коэнзим Q10.

﻿﻿Стресс повышает уровень кортизола, истощая питательные вещества и вредя пищеварению.

Когда лучше принимать витамины

Магний лучше принимать вечером из-за его успокаивающих свойств, особенно в форме магний-глицината.

﻿﻿Жирорастворимые витамины А, D и Е лучше усваиваются с пищей, содержащей жиры. Витамин С может улучшить усвоение железа.

Диетолог советует хранить добавки в прохладном, сухом месте, а рыбий жир и жидкие продукты - в холодильнике, чтобы сохранить их эффективность.