Дієтолог назвала 4 "здорові" продукти, які зупиняють втрату ваги

Збалансована дієта є ключовою частиною схуднення. Однак, якщо переїдати навіть корисними продуктами, то вага буде стояти на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Якими продуктами не переїдати

Дієтолог і тренер зі схуднення Наомі Холбук розповіла, що не варто переїдати здоровим продуктами, адже вони теж мають певну калорійність.

"Якість, так і кількість білків, вуглеводів і жирів однаково важливі", - додала вона.

Наприклад, корисні продукти, такі як горіхи, насіння, олії та авокадо, мають високу калорійність, і якщо втрата ваги є загальною метою, то їх надлишок матиме шкідливий вплив.

Експерт рекомендує дотримуватися порції розміром з великий палець для вищезгаданих продуктів і обмежити оливкову олію до 1-2 столових ложок за один прийом їжі.

Поширена проблема під час схуднення

Дієтолог Рімас Гейга підкреслив небезпеку занадто різкого скорочення калорій, що може призвести до уповільнення метаболізму, ускладнюючи втрату ваги та збільшуючи ризик втрати чистої м’язової маси, необхідної для здорового обміну речовин.

Також він зазначив, що поширеною проблемою для схуднення є надмірні перекуси та незбалансоване харчування, через що люди можуть почуватися незадоволеними та частіше їсти.

Ніколь Фарнделл, досвідчений тренер, зазначила, що часті перекуси, особливо солодкими або ультраобробленими продуктами, викликають повторні стрибки рівня цукру в крові. З часом це може призвести до інсулінорезистентності, стану де ви стаєте менш чутливими до інсуліну, що ускладнює втрату ваги та підвищує ризик діабету 2 типу.

Чим категорично не можна перекушувати

Перекушування продуктами, які мають дуже високий вміст жиру, цукру та солі може викликати ще більшу тягу до їжі та посилити нездорове харчування.

Ось якої їжі варто уникати:

чипси

печиво

тістечка

випічка

шоколад

Важливо знати, що такі продукти складаються з оброблених і ультраоброблених продуктів, які не мають ніякої користі для організму.