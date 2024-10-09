Диетолог назвала 4 "здоровых" продукта, которые останавливают потерю веса

Сбалансированная диета является ключевой частью похудения. Однако если переедать даже полезными продуктами, то вес будет стоять на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Какими продуктами не переедать

Диетолог и тренер по похудению Наоми Холбук рассказала, что не стоит переедать здоровыми продуктами, ведь у них тоже есть определенная калорийность.

"Качество, как и количество белков, углеводов и жиров одинаково важны", - добавила она.

Например, полезные продукты, такие как орехи, семена, масла и авокадо, обладают высокой калорийностью, и если потеря веса является общей целью, то их избыток будет иметь вредное влияние.

Эксперт рекомендует соблюдать порцию размером с большой палец для вышеупомянутых продуктов и ограничить оливковое масло до 1-2 столовых ложек за один прием пищи.

Распространенная проблема во время похудения

Диетолог Римас Гейга подчеркнул опасность слишком резкого сокращения калорий, что может привести к замедлению метаболизма, усложняя потерю веса и увеличивая риск потери чистой мышечной массы, необходимой для здорового обмена веществ.

Также он отметил, что распространенной проблемой для похудения являются чрезмерные перекусы и несбалансированное питание, поэтому люди могут чувствовать себя недовольными и чаще есть.

Николь Фарнделл, опытный тренер, отметила, что частые перекусы, особенно сладкими или ультраобработанными продуктами, вызывают повторные скачки уровня сахара в крови. Со временем это может привести к инсулинорезистентности, где вы становитесь менее чувствительными к инсулину, что затрудняет потерю веса и повышает риск диабета 2 типа.

Чем категорически нельзя перекусывать

Перекусы продуктами, имеющими очень высокое содержание жира, сахара и соли, могут вызвать еще большую тягу к еде и усилить нездоровое питание.

Вот какой еды следует избегать:

чипсы

печенье

пирожное

выпечка

шоколад

Важно знать, что такие продукты состоят из обработанных и ультраобработанных продуктов, не имеющих никакой пользы для организма.