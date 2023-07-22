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Диетолог Фус объяснила, какие макароны можно есть даже во время похудения

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Суббота 22 июля 2023 19:30
Диетолог Фус объяснила, какие макароны можно есть даже во время похудения Можно ли есть макароны тем, кто на диете (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Есть мнение, что макароны являются запрещенным продуктом во время диеты, поскольку они изготовлены из муки. Однако действительно ли от них следует отказываться тем, кто следит за фигурой?

Ответ на этот вопрос дала диетолог Светлана Фус в Instagram.

Макароны полезны или нет

"Многие люди ассоциируют блюда с макаронами с не совсем здоровой пищей. Действительно, избыток мучного вреден для здоровья. Но если грамотно и ответственно подойти к выбору продукта, то получится безопасный и полезный источник многих питательных веществ", - пишет диетолог.

Макаронные изделия, изготовленные из твердых сортов пшеницы, - главный ингредиент итальянской кухни. Есть много разновидностей, каждый из которых отлично сочетается с разными соусами и гарнирами.

"Они хороший способ утолить голод. Но учитывайте состав и количество соусов, которые могут добавить избыток калорийности и жирности блюдам с пастой", - отмечает Фус.

Можно ли есть макароны тем, кто на диете

Макароны твердых сортов во время приготовления лучше не переваривать - это повышает гликемический индекс и калорийность блюда. В Италии стандартно готовят к степени al dente, то есть самая середина изделия немного недоварена и может казаться полусырой.

"Помните, что 100 г сухих макарон после варки превращаются в порцию весом 250-300 г. Если употреблять такие "правильные" макароны несколько раз в неделю, то вреда фигуре не будет", - отмечает диетолог.

Различные типы макаронных изделий имеют итальянские названия, соответствующие их формам и размерам.

Диетолог Фус объяснила, какие макароны можно есть даже во время похуденияДиетолог Фус объяснила, какие макароны можно есть даже во время похуденияРазновидности макарон (скриншот)

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