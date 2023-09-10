Дієтолог Фус пояснила, як їсти горіхи, аби отримати від них максимум користі
Горіхи є дуже поживним та корисним продуктом. Вони здатні збагатити організм важливими вітамінами та мінералами. Але щоб отримати від них максимум користі, треба знати кілька правил їх споживання.
Про це розповіла Світлана Фус у Faсebook.
Чим корисні горіхи
"Горіхи - концентроване джерело поживних речовин - вітамінів, мінералів, клітковини. В них досить багато жирів - 50 -65 г на 100 г. Але це головним чином корисні жири, у своїй натуральній формі, яких не торкнулася промислова обробка. Значна частка жирів в горіхах - цінні моно- і поліненасичені жирні кислоти, які належать до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Завдяки їм горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку", - пояснює дієтолог.
Горіхи добре насичують, оскільки у їхньому складі білки й вуглеводи в поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами й мінералами.
Як правильно їсти горіхи
"Бажано купувати горіхи тільки в шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смак прогірклого масла. Очистивши від шкаралупи, їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е", - говорить Фус.
Вона наголошує, що підсмажування горіхів ще одна велика помилка у сучасному харчуванні, оскільки високі температури руйнують жири і знижують вміст вітамінів.
"Також підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи - теж далеко не найкращий вибір. Тому раджу їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів", - каже експерт.
Чим корисні різні види горіхів (фото: facebook.com/svetlanafus)
Чому не можна зловживати волоськими горіхами
Волоські горіхи найдоступніші у ціні та найпоширеніші на теренах України. Пропри те, що цей продукт є дуже корисним, зловживати ним не можна, оскільки наслідки від цього можуть бути вкрай негативними.
А саме:
- у волоських горіхах багато клітковини, вона може викликати проблеми із травною системою
- людям, які схильні до алергії, слід бути обережними при вживанні волоських горіхів
- надмірне споживання цих горіхів може призвести до збільшення ваги
- цей продукт може провокувати утворення каменів у нирках через високий вміст оксалатів
Раніше ми писали про те, чи треба восени приймати вітаміни.
Читайте також про те, який вітамін є вкрай важливим для серця.