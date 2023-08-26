Дієтолог Фус назвала вітамін, який є вкрай важливим для здоров'я серця

Будь-який дисбаланс має негативний вплив на наш організм. Це стосується і вітамінів - їх дефіцит викликає важкі порушення. Одним із ключових для здоров'я серця та нормального стану крові є вітамін К.

Про те, чому його дефіцит є дуже небезпечним та які продукти можуть збагатити ним організм, розповіла дієтолог Світлана Фус у Facebook .

Що треба знати про вітамін К

"Вітамін К відіграє в організмі важливу роль - сприяє згортанню крові - коагуляції. Без нього неможливе утворення кров'яних згустків, які запобігають кровотечі. Звідси, власне, і з'явилася в назві вітаміну буква К (від Koagulation - згортання). Вітамін К необхідний для утворення протромбіну - важливого для коагуляції крові компонента, який виробляється печінкою людини", - пояснює експерт.

Крім участі в забезпеченні нормального згортання крові, вітамін К підтримує здорову роботу нирок.

"Доведено, що цей вітамін активно впливає на обмін речовин у кістковій та сполучній тканинах, сприяє засвоєнню кальцію у кістках. Достатня кількість вітаміну К в організмі є профілактикою остеопорозу - захворювання, при якому кістки стають крихкими та легко ламаються. А це особливо важливо для жінок у менопаузі", - наголошує Фус.

Вона також зазначає, що вітамін К впливає на стан судин і серця, тим, що перешкоджає відкладенню кальцію в судинах і на атеросклеротичних бляшках. А це знижує ризик серцевих захворювань, інсульту та інфаркту.

Де найбільше міститься вітаміну К (фото: facebook.com/svetlanafus)

Де шукати вітамін К

Вітамін К має дві форми: К1 та К2. Перша - вітамін К1 (філлохінон) надходить в організм з продуктами. Він міститься в багатьох рослинах і є одним з продуктів фотосинтезу. Лідерами за вмістом є:

петрушка

шпинат

зелені листові види салату

броколі

зелені види капусти

ківі

морква

помідор

перець

Також він є і тваринного походження - міститься у печінці та молочних продуктах.

Друга форма - вітамін К2 (менахінон) синтезується в товстому кишківнику особливими бактеріями.

"Завдяки нормальній роботі мікроорганізмів і правильному харчуванню в організмі людини підтримується достатня кількість вітамінів К1 і К2. Це коли мова йде про правильне, тобто збалансоване харчування і нормальний стан мікрофлори", - каже дієтолог.

Дефіцит цього вітаміну зустрічається не так уже й рідко. Особливо серед людей, які навіть влітку не вживають достатньо овочів та фруктів, харчуються одноманітно чи переважно фаст-фудом, сидять на обмежувальних дієтах.

"Погіршується засвоєння вітаміну через проблеми з ШКТ, шкідливі звички, а також через стрес і перевтому. Але є й ті, кому треба слідкувати, щоб вітаміну К не було занадто багато у харчуванні. Це люди, що приймають прямі антикоагулянти, які покликані мінімізувати ризик утворення тромбів", - зауважує Фус.

У цьому випадку треба отримати рекомендації лікаря, щодо вживання кількості зелені та інших продуктів, які містять цей вітамін.

На добу дорослій людині достатньо вживати всього 100 -120 мкг вітаміну. Перевірити його нестачу допоможуть лабораторні аналізи.