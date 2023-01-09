Дієтолог дала рецепт антивікового та антиканцерогенного салату (відео)

Кожен із нас мріє про здоров'я, а також про те, щоб довше залишатися молодим. Дуже важливо для цього правильно харчуватися та включати до раціону корисні продукти.

Рецептом салату, який збереже молодість та має антиканцерогенний ефект, поділилася відома український дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Instagram.

На тертку натріть усі овочі. Підготуйте велику миску, висипте туди потерті овочі, полийте оливковою олією, додайте трохи солі та лимонний сік або укус за бажанням. Тепер можна насолоджуватися салатом. Смачного!

До цього Скиталінська назвала наші українські продукти, які роблять нас стійкими до хвороб.

Нагадаємо, що лікарка назвала список дешевих і корисних продуктів, які мають бути в раціоні.