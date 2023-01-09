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Диетолог дала рецепт антивозрастного и антиканцерогенного салата (видео)

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Понедельник 09 января 2023 11:25
Диетолог дала рецепт антивозрастного и антиканцерогенного салата (видео) Скиталинская представила рецепт чудо-салата (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Каждый из нас мечтает о здоровье, а также о том, чтобы подольше оставаться молодым. Очень важно для этого правильно питаться и включать в рацион полезные продукты.

Рецептом салата, который сбережет молодость и имеет антиканцерогенный эффект, поделилась известный украинский диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для салата

  • Цветные овощи.
  • Свежие крестоцветные обязательно (капуста, руккола и тд).
  • Свежая сырая свекла (обязательно).
  • Оливковое нефильтрованное масло extra virgin.
  • Лимонный сок/яблочный уксус + немного соли (не обязательно).

Как сделать салат

На терку натрите все овощи. Подготовьте большую миску, высыпьте туда потертые овощи, полейте оливковым маслом, добавьте немного соли и лимонный сок или укус по желанию. Теперь можно наслаждаться салатом. Приятного аппетита!

До этого Скиталинская назвала наши украинские продукты, которые делают нас устойчивыми к болезням.

Напомним, что врач назвала список дешевых и полезных продуктов, которые должны быть в рационе.

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