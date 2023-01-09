Диетолог дала рецепт антивозрастного и антиканцерогенного салата (видео)
Скиталинская представила рецепт чудо-салата (коллаж РБК-Украина)
Каждый из нас мечтает о здоровье, а также о том, чтобы подольше оставаться молодым. Очень важно для этого правильно питаться и включать в рацион полезные продукты.
Рецептом салата, который сбережет молодость и имеет антиканцерогенный эффект, поделилась известный украинский диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для салата
- Цветные овощи.
- Свежие крестоцветные обязательно (капуста, руккола и тд).
- Свежая сырая свекла (обязательно).
- Оливковое нефильтрованное масло extra virgin.
- Лимонный сок/яблочный уксус + немного соли (не обязательно).
Как сделать салат
На терку натрите все овощи. Подготовьте большую миску, высыпьте туда потертые овощи, полейте оливковым маслом, добавьте немного соли и лимонный сок или укус по желанию. Теперь можно наслаждаться салатом. Приятного аппетита!
До этого Скиталинская назвала наши украинские продукты, которые делают нас устойчивыми к болезням.
Напомним, что врач назвала список дешевых и полезных продуктов, которые должны быть в рационе.