Дієта MIND: список продуктів для здоров'я мозку та захисту від деменції

Дієта MIND - це поєднання двох популярних дієт, середземноморської та DASH. Такий режим харчування призначений для запобігання або уповільнення старіння мозку. Дослідження показують, що продукти цієї дієти знижують ризик розвитку Альцгеймера на 53% у тих, хто її суворо дотримується і на 35% у тих, хто так харчується час від часу. Також ця дієта підходить для всіх людей похилого віку і тих, хто переніс інсульт.

Що входить у спеціальну дієту, яка запобігає старінню мозку, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Продукти, корисні для мозку

Дієта MIND складається з 10 груп: зелені листові овочі, інші овочі, горіхи, ягоди, боби, цільнозернові продукти, риба, птиця, оливкова олія та вино.

Білок

Вживання бобових за цією програмою - через день. Птиця - двічі на тиждень, рибу - один раз на тиждень. Можна приготувати одну страву з квасолі та індички на кілька днів. Всі ці продукти містять багато білка та мало насичених жирів, що робить їх корисними для здоров'я організму, а особливо - мозку.

Овочі та зернові

Вам знадобиться салат, ще один овоч та три порції цільнозернових продуктів щодня. Підійдуть будь-які овочі, але особливо гарні листова капуста, звичайна капуста та шпинат. Продукти корисні як власними силами, і навіть у поєднанні друг з одним.

Перекушування

Горіхи та ягоди - ідеальні перекушування. І те, й інше сприяє покращенню здоров'я мозку. Зокрема, чорниця та полуниця допомагають мозку працювати краще і можуть уповільнити симптоми, пов'язані із хворобою Альцгеймера.

Вино

У кількох дослідженнях було доведено, що вино покращує здоров'я мозку та допомагає захиститися від хвороби Альцгеймера. Найголовніше - дотримуватися помірності. Зазвичай це одна порція для жінок і дві для чоловіків. Перевищення цієї норми може мати негативні наслідки для здоров'я мозку та навіть підвищити ризик розвитку деменції.

Оливкова олія

Воно чудово поєднується з хлібом, салатом, макаронами, зеленню та багатьма іншими продуктами. Також було доведено в ході різних досліджень, що така олія покращує функції мозку в довгостроковій перспективі та захищає від деменції.

Що заборонено при дієті MIND

До списку продуктів, які при цьому режимі харчування не рекомендується, входять:

Червоне м'ясо

Олія та маргарин

Випічка та солодощі

Смажені страви

Фаст-фуд

Медики наголошують, що кількість червоного м'яса не повинна перевищувати 2-3 порцій на тиждень, вершкове масло - менше ложки на день, менше порції на тиждень: цільно жирного сиру, смаженої їжі та фаст-фуду.