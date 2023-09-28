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Топ-продуктів, які потрібно їсти для зниження холестерину: дієтолог назвала найдоступніші

Четвер 28 вересня 2023 07:22
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Топ-продуктів, які потрібно їсти для зниження холестерину: дієтолог назвала найдоступніші Які продукти потрібно їсти для зниження холестерину (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ольга Безугла

Холестерин – це жироподібна речовина, необхідна для нашого організму. Однак організм повинен отримувати цю речовину лише в обмеженій кількості, яка потрібна для нормального функціонування систем. Високий рівень "поганого" холестерину може викликати багато проблем зі здоров'ям, у тому числі з судинами та серцем.

Які продукти необхідно вживати для зниження кількості холестерину, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Ольга Безугла.

Чому потрібно позбавлятися поганого холестерину

Високий рівень холестерину (LDL) може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти.

У наш організм холестерин потрапляє переважно з їжі - приблизно 20% та утворюється у печінці – 60-80% при метаболізмі глюкози. Наш організм холестерин необхідний для побудови здорових клітин. Але протягом життя його накопичується дуже багато, тому що організм із їжі відтворює його у більшій кількості, ніж це потрібно.

Найнебезпечніше - поганий холестерин накопичується у стінках артерій, роблячи їх твердими та вузькими. Це починає впливати на кровообіг і призводить до підвищеного ризику виникнення захворювань, пов'язаних із судинами.

Підтримувати нормальний рівень холестерину допоможе здоровий спосіб життя, який включає збалансовану дієту та регулярну фізичну активність.

Які продукти потрібно їсти обов'язково

Лікар-дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які мають бути обов'язково у раціоні людини, яка хоче підтримувати нормальний рівень холестерину. Це:

Авокадо

Баклажани

Оливкова олія

Квасоля

Вівсяні висівки

Лосось

Чорниця

Часник

Волоський горіх

Топ-продуктів, які потрібно їсти для зниження холестерину: дієтолог назвала найдоступніші

Ці продукти потрібно їсти для зниження холестерину (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)

До речі, ми писали, що буде з організмом, якщо щодня вживати фаст-фуд.

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