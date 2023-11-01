Диета MIND: список продуктов для здоровья мозга и защиты от деменции

Диета MIND - это сочетание двух популярных диет, средиземноморской и DASH. Такой режим питания предназначен для предотвращения или замедления старения мозга. Исследования показывают, что продукты из этой диеты снижают риск развития Альцгеймера на 53% у тех, кто ее строго соблюдает и на 35% у тех, кто так питается время от времени. Также эта диета подходит для всех пожилых людей и тех, кто перенес инсульт.

Что входит в специальную диету, которая предотвращает старение мозга, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Продукты, полезные для мозга

Диета MIND состоит из 10 групп: зеленые листовые овощи, другие овощи, орехи, ягоды, бобы, цельнозерновые продукты, рыба, птица, оливковое масло и вино.

Белок

Употребление бобовых по этой программе питания - через день. Птицу - дважды в неделю, рыбу - один раз в неделю. Можно приготовить одно блюдо из фасоли и индейки на несколько дней. Все эти продукты содержат много белка и мало насыщенных жиров, что делает их полезными для здоровья организма, а особенно - мозга.

Овощи и зерновые

Вам понадобится салат, еще один овощ и три порции цельнозерновых продуктов ежедневно. Подойдут любые овощи, но особенно хороши листовая капуста, обычная капуста и шпинат. Продукты полезны как сами по себе, а также в сочетании друг с другом.

Перекусы

Орехи и ягоды - идеальные перекусы. И то, и другое способствует улучшению здоровья мозга. В частности, черника и клубника помогают мозгу работать лучше и могут замедлить симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера.

Вино

В нескольких исследованиях было доказано, что вино улучшает здоровье мозга и помогает защититься от болезни Альцгеймера. Самое главное - соблюдать умеренность. Обычно - это одна порция для женщин и две для мужчин. Превышение этой нормы может иметь негативные последствия для здоровья мозга и даже повысить риск развития деменции.

Оливковое масло

Оно прекрасно сочетается с хлебом, салатом, макаронами, зеленью и многими другими продуктами. Также было доказано в ходе разных исследований, что такое масло улучшает функции мозга в долгосрочной перспективе и защищает от деменции.

Что запрещено при диете MIND

В список продуктов, которые при этом режиме питания употреблять не рекомендуется, входят:

Красное мясо

Масло и маргарин

Выпечка и сладости

Жареные блюда

Фаст-фуд

Медики подчеркивают, что количество красного мяса не должно превышать 2-3 порций в неделю, сливочное масло - менее ложки в день, менее порции в неделю: цельно жирного сыра, жареной пищи и фаст-фуда.