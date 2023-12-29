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Не дієта і не спорт: названо простий секрет довгого життя

П'ятниця 29 грудня 2023 15:15
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Не дієта і не спорт: названо простий секрет довгого життя Який секрет довголіття (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі хочуть знати секрет довголіття. Однак, часто усі думають, що для довгого життя потрібно займатися спортом чи сидіти на дієті. Але все набагато простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Секрет довголіття

Лікар Нігат Аріф розповів, що численні дослідження пов’язують вибір здорового харчування та активний спосіб життя з тривалістю життя. Однак це не найважливіший фактор.

"Це не ваша генетика, не вправи, дієта, кар’єра і гроші", - заявив експерт.

Як виявилось, ключ до довголіття набагато простіший. Мова про позитивні стосунки, які роблять нас щасливішими, здоровішими і допомагають жити довше.

За словами лікаря, згідно з дослідженням вчених з Гарварду, соціальні зв’язки допомагають бути здоровими і жити довше. Перш ніж дійти такого висновку, дослідницька група вивчила медичні записи 724 учасників з усього світу і ставила докладні запитання про їхнє життя з дворічними інтервалами.

Наприклад, жінки, які перебувають у щасливому шлюбі або стосунках подружнього типу, мали менший ризик серцево-судинних захворювань.

Яких порад дотримуватись

Наявність підтримувальних і турботливих взаємин є буфером проти життєвих стресів і захищає загальний стан здоров’я. Зараз нам це потрібно найбільше

Експерти Гарвардської медичної школи рекомендують дотримуватися трьох правил:

  • зосередьтеся на своїх найбільш значущих стосунках
  • виберіть спільні заняття, які принесуть радість вам і людям, які вам небайдужі
  • делегуйте або відкидайте завдання, які забирають час, або виконуйте їх разом із сім’єю чи друзями

Також хороший сон пов'язаний з кількома перевагами для здоров'я, що підвищують тривалість життя, включаючи поліпшення психічного здоров'я, поліпшення обміну речовин та навіть підвищення ефективності дієти і фізичних вправ.

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