Не дієта і не спорт: названо простий секрет довгого життя
Усі хочуть знати секрет довголіття. Однак, часто усі думають, що для довгого життя потрібно займатися спортом чи сидіти на дієті. Але все набагато простіше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Секрет довголіття
Лікар Нігат Аріф розповів, що численні дослідження пов’язують вибір здорового харчування та активний спосіб життя з тривалістю життя. Однак це не найважливіший фактор.
"Це не ваша генетика, не вправи, дієта, кар’єра і гроші", - заявив експерт.
Як виявилось, ключ до довголіття набагато простіший. Мова про позитивні стосунки, які роблять нас щасливішими, здоровішими і допомагають жити довше.
За словами лікаря, згідно з дослідженням вчених з Гарварду, соціальні зв’язки допомагають бути здоровими і жити довше. Перш ніж дійти такого висновку, дослідницька група вивчила медичні записи 724 учасників з усього світу і ставила докладні запитання про їхнє життя з дворічними інтервалами.
Наприклад, жінки, які перебувають у щасливому шлюбі або стосунках подружнього типу, мали менший ризик серцево-судинних захворювань.
Яких порад дотримуватись
Наявність підтримувальних і турботливих взаємин є буфером проти життєвих стресів і захищає загальний стан здоров’я. Зараз нам це потрібно найбільше
Експерти Гарвардської медичної школи рекомендують дотримуватися трьох правил:
- зосередьтеся на своїх найбільш значущих стосунках
- виберіть спільні заняття, які принесуть радість вам і людям, які вам небайдужі
- делегуйте або відкидайте завдання, які забирають час, або виконуйте їх разом із сім’єю чи друзями
Також хороший сон пов'язаний з кількома перевагами для здоров'я, що підвищують тривалість життя, включаючи поліпшення психічного здоров'я, поліпшення обміну речовин та навіть підвищення ефективності дієти і фізичних вправ.
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