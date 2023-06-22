Дідівська насадка, з якою всі карасі і коропи будуть ваші (рецепт)

Карасі і коропи - прекрасні трофеї, які можна ловити за допомогою найпростішого приладдя - вудки-поплавчанки. Але з насадкою треба трохи помудрувати, і допоможе в цьому дідівський метод.
Рецепт з'явився в Telegram-каналі Рибалка українською.
Нам знадобиться: чорний хліб, вода, яйце, суцвіття кропу і ступка
Візьміть м'якуш чорного хліба, порвіть на дрібні шматочки. Збризніть водою в такій кількості, щоб вона увібралася в хліб.
Збийте ціле яйце виделкою і вмішайте його до хліба, щоб вийшло м'яке однорідне, але не рідке тісто.
Помніть у ступці суцвіття зеленого кропу (якщо нема, можна насіння з магазинного пакетика).
Перемніть тісто з товченим насінням, щоб маса увібрала ефірні олії кропу.
Скриншоти: Рибалка українською
На цю хлібну насадку можна ловити різну "білу" рибу наших водойм з сімейства коропових:
Якщо ваша мета - наловити карасів, пам'ятайте, що він - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикорму.
Ось ці запахи можуть принадити карася:
Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.
У всіх річках та їх кореневих водах заборона діє - з 1 квітня по 20 травня.
У новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах забороняється вилов риби з 1 квітня по 30 червня.
Раніше ми писали, як наловити карася мішками завдяки цікавому способу.
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