Дідівська насадка, з якою всі карасі і коропи будуть ваші (рецепт)

Як приготувати насадку

Нам знадобиться: чорний хліб, вода, яйце, суцвіття кропу і ступка

Візьміть м'якуш чорного хліба, порвіть на дрібні шматочки. Збризніть водою в такій кількості, щоб вона увібралася в хліб.

Збийте ціле яйце виделкою і вмішайте його до хліба, щоб вийшло м'яке однорідне, але не рідке тісто.

Помніть у ступці суцвіття зеленого кропу (якщо нема, можна насіння з магазинного пакетика).

Перемніть тісто з товченим насінням, щоб маса увібрала ефірні олії кропу.

Скриншоти: Рибалка українською

Для якої риби підійде така насадка

На цю хлібну насадку можна ловити різну "білу" рибу наших водойм з сімейства коропових:

коропів

карасів

плітку

білих амурів тощо

Карась любить незвичні запахи

Якщо ваша мета - наловити карасів, пам'ятайте, що він - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикорму.

Ось ці запахи можуть принадити карася:

аніс

кріп

часник

соняшника олія нерафінована

сир "твердих" сортів

екстракт малини

корвалол

Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.

Коли можна і не можна ловити рибу

На більшості територій України заборонено вилов риби у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками, включаючи зону підтоплення під час нересту - з 1 квітня по 10 червня.

У всіх річках та їх кореневих водах заборона діє - з 1 квітня по 20 травня.

У новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах забороняється вилов риби з 1 квітня по 30 червня.