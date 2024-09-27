Діалектичні українські слова, значення яких ви точно не знаєте: вони вас здивують та насмішать

Бабульки - "бульбашки на воді під час дощу" або "плоди картоплі з насінням". Ви могли б подумати про бабусь на лавочці біля під'їзду, проте ні, у гуцульського діалекту є зовсім інші визначення цього слова.

Бігун - ми звикли до того, що так називають чоловіка, що біжить. Проте на Одещині так називають стержень, на який навішують ворота або двері. А бігункою називають діарею чи свинку, якій півроку.

Блуд вчипивсі - людина, яка заблукала. Може здатись, що гуцули говорять про венеричні хвороби, проте ні, вони мають на увазі, що якась нечисть заплутала людину, тому вона заблукала.

Прати у вагонах - Перше, що спадає на думку, то це те, що хтось пере у потязі. Але, так на Одещині називають корито. А вагонцями - глибоку тарілочку для перших справ.

Вовк - захворювання прямої кишки на Гуцульщині або осердя кавуна на Одещині. Навіть у такого звичайного слова є діалектичні значення в інших регіонах.

Галька - нижня спідниця з мереживом. Чуючи це слово, в голові з'являється картинка дрібних камінців на березі моря. А на Львівщині це назва елемента одягу.

Говорити пустої - вживати нецензурну лексику. Можна подумати, що це описує людину, яка говорить щось безглузде, проте, гуцули кажуть так про непристойні слова.

Груба людина - грубою людиною можна назвати не тільки невиховану та різку людину, а ще й вагітну жінку.

Дирун - окунь. Спочатку може здатися, що це слово дерун написане з помилкою, але насправді так в Одеській області називають рибу окунь.

Добро - гаразд або достатньо. Добро, це не тільки те, що ми звикли називати добром. Для Львівщини це ще й позначення, що чогось вдосталь або слово, щоб висловити згоду зі співрозмовником.

Котик - щиколотка. Ви можете знати багато значень слова котик, проте точно не знали гуцульського означення частини ноги.

Підбивати - заправляти (салат, борщ). Ви могли знати безпосереднє значення цього слова, проте не знати Львівського означення.

Піший - кущовий. Ми звикли до значення "той, хто ходить пішки", проте на Львівщині кущову квасолю називають "піша фасоль". А на Бойківщині "піший віз" це дерев'яний віз із драбинками.

Розсіл, росіл - бульйон. Ми звикли до того, що так називають розчин, яким заливають овочі для маринування або консервації. Проте, так кажуть не у всіх регіонах України.