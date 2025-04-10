Дезертир з Криму став російським космонавтом і полетів на МКС: як йому це вдалося

Пілот Збройних Сил України, який літав на штурмовику у 2013 році, безслідно зник у Севастополі. І нещодавно він з'явився - у складі російської команди космонавтів, яка відправилася на МКС. Як це сталося?

Що відомо про українського військового, який втік до Росії, а згодом - на МКС, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

На МКС (Міжнародну космічну станцію) прибув екіпаж корабля "Союз МС-27" з російськими космонавтами. Серед них був громадянин України Олексій Зубрицький, який засуджений за державну зраду. Він займає посаду бортінженера у складі екіпажу МКС 72/73.

Олексій Зубрицький народився у Запоріжжі та закінчив Харківський університет Повітряних Сил. До 2014 року він служив пілотом штурмовика у Повітряних Силах ЗСУ, базувався у Севастополі, в авіаційній частині 204.

Після анексії Криму російськими військами, Зубрицький зник. Згодом стало відомо, що він доєднався до російських військ і переїхав спочатку в Ростовську, а потім в Краснодарську області. Ще за якийсь час він подав документи на підготовку космонавтів.

А 8 квітня він вилетів на ракеті "Союз" до МКС разом з командиром екіпажу, росіянином Сергієм Рижиковим і астронавтом NASA Джонні Кімом. Ракета була запущена з космодрому Байконур у Казахстані. За три години вони двічі облетіли Землю і доєдналися до МКС.

Ця російська команда увійшла до складу екіпажу Експедиції 72, до якого також увійшли астронавти NASA Ніколь Айерс, Енн Макклейн, Дон Петтіт, японський астронавт Такуя Оніші та ще троє росіян - Кирило Пєсков, Іван Вагнера та Олексій Овчинін.

Місія екіпажу триватиме 245 діб. За цей час планується щонайменше два виходи у відкритий космос та понад 40 наукових експериментів.

Під час перебування на МКС Зубрицький допомагатиме спостерігати за прибуттям і відправленням візитних вантажів, допомагатиме в обслуговуванні космічної станції та бере участь у сотнях експериментів.

Він також може взяти участь у космічних прогулянках, у тому числі у двох, запланованих російськими диспетчерами польотів для спостереження за експериментами, а також у запланованих США місіях з модернізації сонячних батарей станції.

Кажуть, що він також працює «спеціальним кореспондентом» російського пропагандистського видання ТАСС, ставши шостим російським космонавтом, який зробив це.

Варто додати, що 32-річний Олексій Зубрицький визнаний дезертиром і у березні 2024 року Вінницький міський суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Відомо, що у Зубрицького в Україні лишилася родина і зараз у селі Володимирське, звідки він родом, живе його батько.

Відомо також, що українець брав участь у військових операціях в Сирії на стороні Росії.