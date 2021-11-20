"Действительно, сдача была": Турчинов высказался об оккупации и освобождении Крыма

Александр Турчинов высказался о расследовании относительно российской оккупации Крыма и выявлении граждан Украины, чьи действия способствовали этому захвату. Экс-нардеп и спикер, бывший и.о. президента и секретарь СНБО (2014-2019) также назвал виновных в сдаче украинского полуострова.

Об этом Турчинов рассказал в эфире ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера ".

Он выразил несогласие с тезой о якобы отсутствии адекватных результатов расследования по сдаче Крыма захватчикам.

"Потому что когда мы говорим о сдаче Крыма - то да, действительно, сдача была. И сдавали те, кто разрушал оборону нашей страны, кто уничтожал Вооруженные Силы, уничтожал нашу армию", - рассказал Турчинов.

Экс-чиновник добавил, что виновны в сдаче Крыма также те, кто подписывал харьковские соглашения, продолжив существование военной базы РФ на территории украинского Крыма.

"Более того, сняли какие-либо ограничения для переброски российских войск, что в конечном счете и стало основой для оккупации", - отметил Турчинов.

Кроме того, добавил он, безусловно сдали позиции в начале активной фазы 20 февраля 2014 года по захвату Россией Крыма военно-политическое руководство Украины во главе с Виктором Януковичем и руководителями всего силового блока, включая министра обороны, которые бежали в РФ, "фактически открыв страну для агрессии".

"И расследование происходило. Вы знаете, за предательство обвинения и даже срок получил Янукович. И другие военные руководители", - напомнил политик.

Турчинов также прокомментировал вопрос "педалирования" темы поиска новых виновных в том, что не удержали Крым, и отметил: "Вряд ли они могут, ведь у меня есть много аргументов для этой власти".

"И когда мы говорим об освобождении Крыма - оккупация же не завершена, Крым не освобожден. Ну, давайте говорить объективно:

В начале 2014 года у нас не было боеспособных Вооруженных Сил. 70% тех подразделений, которые находились на полуострове, перешли на сторону оккупанта. И в то же время количество военнослужащих и техники Российской Федерации, которое они нагнали, было даже больше, чем сейчас...

И когда власть такая героическая... Армия в отличие от 2014 года есть, вертикаль полностью есть, войск там не больше, чем в 14-м... Пожалуйста, продемонстрируйте вариант, как легко освобождать Крым. Пожалуйста, мы вас поддержим. Поэтому это, извините, пустая болтовня", - подчеркнул Турчинов.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП.



И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.