Деяким українським водіям треба оформити подвійну страховку, щоб уникнути штрафу

В Україні кожному водію, крім посвідчення водія та техпаспорта, обов’язково потрібно мати поліс страхування на авто. А деяким водіям транспортних засобів потрібен ще один документ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Про що потрібно знати

Деяким водіям потрібен ще один важливий документ - особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Ця вимога контролюється статтею 7 Закону України "Про страхування". Такий вид страхування потрібно оформити тим, хто здійснює транспортні перевезення. І не важливо, вантажні чи пасажирські.

Зокрема, водії таких транспортних засобів зобов’язані оформити таку страховку згідно з Положенням Кабінету Міністрів України №959.

Цю Постанову прийняли ще у 1996 році. Проте і сьогодні не всі її виконують. Застрахувати водія мають право підприємці, юридичні особи, орендарі або самі власники авто.

Важливо, якщо у водія немає такого поліса, то йому можуть виписати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У цьому випадку той, хто здійснює перевезення, і понесе відповідальність (тобто підприємець чи юридична особа). Все тому, що саме перевізник зобов’язаний забезпечити таким страховим полісом кожного водія.

Чому водії порушують ПДР

Недостатня освіта

Це одна з основних причин порушення правил дорожнього руху. Багато водіїв не мають достатньої освіти з правил дорожнього руху. Зокрема, не знають знаків, сигналів світлофорів та інших елементів дорожньої інфраструктури.

Легковажність

Це також є однією з причин порушення правил дорожнього руху. Не всі водії розуміють важливість дотримання правил дорожнього руху і їхнього впливу на безпеку на дорозі.

Коли людина вважає, що наслідки її дій на дорозі не є загрозливими, вона може прийняти рішення порушити правила.

Емоції

Ще одна причина порушення правил дорожнього руху. Водії можуть бути під впливом різних емоцій, таких як гнів, стрес або злість, що може призвести до агресивної поведінки на дорозі.

Неуважність

Якщо водій не зосереджений на дорозі та не дотримується правил дорожнього руху, то це може бути викликано різними факторами, такими як втома та розумовий або фізичний стрес.

Коли водій не уважний на дорозі, він може допустити порушення ПДР неумисно.

Технічні проблеми з автомобілем

Іноді порушення правил дорожнього руху можуть бути повʼязані з технічним станом автомобіля. Проблеми з автомобілем можуть призвести до того, що водій не зможе дотримуватися ПДР.