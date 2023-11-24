Некоторым украинским водителям нужно оформить двойную страховку, чтобы избежать штрафа

В Украине каждому водителю, кроме водительского удостоверения и техпаспорта, обязательно нужно иметь полис страхования на авто. А некоторым водителям транспортных средств требуется еще один документ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

О чем нужно знать

Некоторым водителям нужен еще один важный документ - личное страхование от несчастных случаев на транспорте.

Это требование контролируется статьей 7 Закона "О страховании". Такой вид страхования следует оформить тем, кто осуществляет транспортные перевозки. И не важно, грузовые или пассажирские.

В частности, водители таких транспортных средств обязаны оформить такую страховку согласно с Положением Кабинета Министров Украины №959.

Это постановление было принято еще в 1996 году. Однако и сегодня не все его выполняют. Застраховать водителя вправе предприниматели, юридические лица, арендаторы или сами владельцы авто.

Важно, если у водителя нет такого полиса, ему могут выписать штраф в размере 17 тысяч гривен.

В этом случае тот, кто осуществляет перевозку, и понесет ответственность (то есть предприниматель или юридическое лицо). Все потому что именно перевозчик обязан обеспечить таким страховым полисом каждого водителя.

Почему водители нарушают ПДД

Недостаточное образование

Это одна из основных причин нарушения правил дорожного движения. Многие водители не имеют достаточного образования по правилам дорожного движения. В частности, не знают символов, сигналов светофоров и других элементов дорожной инфраструктуры.

Легкомыслие

Это также одна из причин нарушения правил дорожного движения. Не все водители понимают важность соблюдения ПДД и их влияния на безопасность на дороге.

Когда человек считает, что последствия его действий на дороге не угрожающие, он может принять решение нарушить правила.

Эмоции

Еще одна причина нарушения правил дорожного движения. Водители могут быть под влиянием различных эмоций, таких как гнев, стресс или злоба, что может привести к агрессивному поведению на дороге.

Рассеянность

Если водитель не сосредоточен на дороге и не соблюдает правила дорожного движения, это может быть вызвано различными факторами, такими как усталость и умственный или физический стресс.

Когда водитель не внимателен на дороге, он может допустить нарушение ПДД неумышленно.

Технические проблемы с автомобилем

Иногда нарушения правил дорожного движения могут быть связаны с техническим состоянием автомобиля. Проблемы с автомобилем могут привести к тому, что водитель не сможет соблюдать ПДД.