Деяким категоріям українців не будуть вимикати світло: кому так пощастить

В Україні можуть заборонити вимикати світло шістьом категоріям громадян, які є вразливими споживачами. Така постанова буде діяти у випадку дії графіків і блекаутів.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, кого це може стосуватися та чи варто готуватися до відключень світла.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: проєкт постанови Кабміну, повідомлення ГУР, інтерв'ю голови правління Укренерго для РБК-Україна.
До категорій вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:
Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів. До неї будуть вносити такі дані:
Для встановлення статусу вразливого споживача та створення відповідного запису в базі даних вразливих споживачів потрібно звернутися до постачальника універсальних послуг особисто чи в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника із заявою про взяття на облік.
Розгляд заяв та інформування споживача здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті.
Наразі графіки відключень світла не діють. Проте 20 вересня в ГУР заявили, що Росія почала розвідувати стан енергетики України, тому можливість повторення атак є цілком реальною.
Разом із тим голова управління Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення.
"Облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами не тільки посилює стійкість інфраструктури, а ще й дає необхідну гнучкість, якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати. Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", - сказав він.
Раніше ми розповідали, які електроприлади варто вимкнути на ніч для економії у платіжках.
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