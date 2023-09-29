Некоторым категориям украинцев не будут выключать свет: кому так повезет

Кому не будут выключать свет

К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

получатели жилищных субсидий

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий

лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий

приемные семьи, имеющие на попечении троих и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, не являющихся получателями жилищных субсидий

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей. В нее будут вносить следующие данные:

ФИО

число, месяц, год рождения

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения) или адрес фактического места жительства

реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства, ЭИС-код (код энергетической идентификации точки коммерческого учета)

номер лицевого счета уязвимого потребителя

название организации-поставщика универсальных услуг и ее код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины

дата начала и завершения применения специальных мер защиты уязвимых потребителей

Как подать заявку к уязвимым категориям

Для установления статуса уязвимого потребителя и создания соответствующей записи в базе данных уязвимых потребителей следует обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика с заявлением о взятии на учет.

Рассмотрение заявлений и информирование потребителя осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и личном кабинете на официальном сайте.

Пока графики отключений света не действуют. Однако 20 сентября в ГУР заявили, что Россия начала разведывать состояние энергетики Украины, поэтому возможность повторения атак вполне реальна.

Вместе с тем глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры оборудованы автономными источниками питания.

"Обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, если вдруг нужно будет какие-то графики применять. Сейчас хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - сказал он.