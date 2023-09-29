Некоторым категориям украинцев не будут выключать свет: кому так повезет

В Украине могут запретить выключать свет шести категориям граждан, которые являются уязвимыми потребителями. Такое постановление будет действовать в случае действия графиков и блэкаутов.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, кого это может касаться и стоит ли готовиться к отключениям света.
При подготовке материала использовались источники: проект постановления Кабмина, сообщение ГУР, интервью главы правления Укрэнерго для РБК-Украина.
К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:
Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей. В нее будут вносить следующие данные:
Для установления статуса уязвимого потребителя и создания соответствующей записи в базе данных уязвимых потребителей следует обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика с заявлением о взятии на учет.
Рассмотрение заявлений и информирование потребителя осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и личном кабинете на официальном сайте.
Пока графики отключений света не действуют. Однако 20 сентября в ГУР заявили, что Россия начала разведывать состояние энергетики Украины, поэтому возможность повторения атак вполне реальна.
Вместе с тем глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры оборудованы автономными источниками питания.
"Обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, если вдруг нужно будет какие-то графики применять. Сейчас хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - сказал он.
Раньше мы рассказывали, какие электроприборы следует выключить на ночь для экономии в платежках.
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