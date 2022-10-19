У деяких містах України скасовують осінні канікули: що відомо

Як пояснюють чиновники на місцях, основними причинами усунення канікул стали:

сприятливі погодні умови в цей час - з одного боку,

і ситуація з російськими обстрілами та ударами по енергосистемах у різних областях, і як наслідок необхідністю економити електрику - з іншого.

Так, у міських управліннях освіти ухвалюють рішення про зміщення канікул, дослухавшись рекомендацій обласних департаментів освіти.

Де переносять осінні канікули

У Львові вирішили відмовитися від відпочинку для учнів наприкінці цього місяця, як це зазвичай буває, і школярі продовжать навчання. Канікули переносять на зиму.

Як заявив 19 жовтня керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк, поки на вулиці ще тепло і є можливість заощадити електроенергію, у місті "є всі умови для того, щоб продовжувати повноцінне навчання... тому маємо використовувати таку можливість"

Звернемо увагу, що у місті та області після масивних ворожих обстрілів було зруйновано дві електропідстанції, і ситуація зі світлом - вкрай непроста. Іноді мають місце блекаути. Львів'ян закликають наскільки можна активно економити електроенергію, щоб не перевантажувати станції.

У школах Рівного теж поєднають осінні канікули із зимовими.

Як уточнили сьогодні у прес-службі міської ради, в учнів "не буде осінніх канікул у їхньому звичайному розумінні. Замість них їх об'єднають із зимовими.

Триватимуть вони попередньо з 26 грудня до 22 січня включно, додали чиновники.

У Тернопільській області – частково. У регіоні деякі громади та навчальні заклади вже ухвалили рішення відправити учнів на канікули, а інші - навпаки, продовжити освітній процес.

При цьому директорка департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома рекомендує "не йти зараз на канікули, бо умови сприятливі для навчання".

Чиновниця додала, що до 21 жовтня всі школи мають поінформувати про свої рішення про канікули. Додамо також, що з листопада в області більшість навчальних закладів переходять на 5-денний графік навчань.

У Переяславській громаді під Києвом у школах теж скасовують осінні канікули, перенісши їх на зимові - вони триватимуть 4 тижні.

За словами керівника відділу освіти Петра Ярмоленка, замість очікуваних канікул з 24 по 28 жовтня учні вирушать на відпочинок із 19 грудня по 13 січня (2023 року). А весняні канікули мають тривати з 27 по 31 березня 2023 року.

Що буде з датами початку канікул у школах цієї осені в інших містах України - залежить від ситуації безпеки у конкретних областях та можливостях місцевих енергосистем, по яких б'ють російські окупанти з дронів та ракет. Є ймовірність, що й в інших населених пунктах теж вирішать перенести канікули для учнів.