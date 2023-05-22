Деякі українці можуть втратити субсидію: що зробити, аби зберегти цю пільгу

Чому можуть відмовити у субсидії

Головна причина відмови у призначенні субсидії на оплату комуналки - це заборгованість за комунальні послуги.

Через війну у деяких українців з'явились чималі борги з комунальних платежів, які люди не можуть покрити з об'єктивних причин.

Якщо домогосподарство має прострочену заборгованість з оплати комунальних послуг, то субсидії скасовують за певних умов.

А саме, згідно із законодавством, субсидію заберуть у тих українців, які не платили за комуналку понад три місяці, а сума загального боргу становить 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

Що зробити, щоб не втратити субсидію

Слід зауважити, що субсидії можуть не позбавляти боржників, які мають несплачені рахунки за природний газ та його розподіл.

Якщо отримувач субсидії не має лічильника, то повернути право на отримання пільги можна через суд.

Також субсидії не позбавляють, якщо боржник має документальне підтвердження оплати заборгованості або укладено договір про його реструктуризацію.

Відстояти право на субсидію можна у тому випадку, якщо борг за комунальні послуги оскаржений споживачем у судовому порядку протягом двох місяців після початку сезону.

Додамо, що одержувачами субсидії в Україні є близько 2,2 млн домогосподарств. Середній розмір виплати на місяць становить 1500-1600 грн взимку та 350-400 грн - улітку.