Деякі тварини зникнуть назавжди. Скільки років буде відновлюватися природа на місці Каховського водосховища

Скільки років буде відновлюватися природа

Руслан Стрілець, міністра захисту довкілля та природних ресурсів розповів, що Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів найціннішого ресурсу - води.

Також площа водосховища зменшилася приблизно на 80%. Могутнє водосховище, яке забезпечувало питною водою понад 1 млн українців, знищене росіянами.

Також через теракт було затоплено близько 80 тисяч гектарів заповідних територій.

"Нацпарки "Нижньодніпровський", "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" очікує поступове і довге відновлення. Ми назавжди можемо втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика", - зазначив фахівець.

Як зараз виглядає Каховська ГЕС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Додамо, що в інтерв'ю РБК-Україна старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповіла, що екологи зможуть приступити до повноцінних розкопок на Каховській ГЕС.

Однак, станеться це не раніше наступного року, бо там зараз середовище насичене бактеріями, які не дозволяють археологічній експозиції повноцінно працювати. Зокрема, людина в біозахисному костюмі помре від такої роботи.

Тому необхідно, щоб природа просто переварила всю біомасу, яка утворилася в результаті підтоплень.

Також вона додала, що всі артефакти, які пребували під водою не зруйнувались. Після підриву під загрозою опинились залізо та дерево. Адже метал почне псуватись при доступі кисню - сонце його висушить, волога випарується і він просто розсиплеться.

Каховська ГЕС після підриву (фото: t.me/ukrhydroenergo)

Якої шкоди природі завдав підрив Каховської ГЕС

Науковці Української природоохоронної групи проаналізували, як теракт вплинув на дику природу України.

Каховське водосховище - друге за площею водосховище в Україні (площа - 2155 км²), розташоване в трьох областях України (Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська) і має довжину 240 км.

Негативні наслідки для дикої природи проявляться на площі не менш як 5000 км² (зона затоплення та зона осушення).

Вплив на риб

Каховське водосховище є одними з найбільших в Україні місць концентрації прісноводних промислових видів риб. Лише тут нараховувалось не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення.

На відновлення запасів знадобиться мінімум 7-10 років.

Птахи

Через майже повне зникнення Каховського водосховища на цій території зникнуть птахи, які гніздились в цих місцях. Однак, оцінити вплив на птахів до кінця наразі не можливо.

Вплив на фауну

Велика кількість живих організмів, що населяють водойми, живуть в придонному мулі в прибережній зоні. Після теракту ця зона за лічені години осушилась.

Тому загинули майже всі природні організми водосховища.

Рослини

Зникли водні та прибережно-водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть інвазійні чужорідні рослини - злинка канадська, амброзія полинолиста, золотарник пізній та ін. Зона осушення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів.

Наземна фауна

Після підриву практично миттєве підняття рівня води не залишало шансів більшості наземних тварин. Відбувся катастрофічний вплив на популяції глобально вимираючих видів ссавців.