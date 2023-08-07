Деякі пенсіонери можуть отримувати доплату: кому і скільки її нараховують

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату. Її надають, якщо людина продовжує працювати навіть після призначення пенсії. Втім тут є ще додаткові нюанси.

Про це розповіла заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика у Facebook .

Що відомо про доплати

Після призначення пенсії, деякі громадяни мають право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зараз розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн, тому максимальна доплата - 20,93 грн. Тобто, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 грн.

Що треба знати про перерахунок

Перерахунки для тих людей, які продовжують працювати, проводяться через кожні 2 роки.

"Перерахунок пенсій, тим пенсіонерам, які працюють, провадиться з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії", - пояснює Дика.

При цьому вона зазначає, що вибирається найбільш вигідний варіант перерахунку.

Надбавки, доплати, підвищення, інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) за зміни прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи пенсіонера.

"Мінімальний розмір пенсії за віком, доплата за понаднормовий стаж, що залежать від прожиткового мінімуму, перераховуються лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи", - додає чиновниця.

Дика також зазначає, що для визначення належного розміру пенсії важливо вчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про факти працевлаштування та звільнення.