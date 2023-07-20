Про деякі навіть не підозрювали. 5 неочевидних звичок, які насправді шкодять здоров'ю

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Від деяких із них краще відмовитись, аби уникнути можливих хвороб в подальшому.

Занадто голосно слухаєте музику

Якщо ви часто слухаєте музику на повній гучності, це може призвести до пошкодження вашого слуху.

Ви не відразу помітите наслідки цієї помилки, оскільки проблеми зі слухом розвиваються поступово.

Щоб захистити свій слух, купіть навушники з шумозаглушенням. Також робіть перерву кожні 20 хвилин під час прослуховування музики.

Чистите зуби відразу після прийому їжі

Можливо, ви думаєте, що чистити зуби після їди - це правильно, однак насправді це шкідливо.

Чистка зубів після кислої або солодкої їжі може призвести до пошкодження зубної емалі.

Щоразу, коли ви їсте щось кисле, рівень кислотно-лужного балансу у вашому роті падає нижче норми, і в результаті зубна емаль стає вразливою.

Натомість краще почистіть зуби перед тим, як їсти щось кисле.Також ви можете прополоскати рот водою відразу після вживання цих продуктів. Однак чистити зуби варто лише через 40 хвилин після їжі, оскільки стільки часу потрібно, щоб рівень кислотно-лужного балансу повернувся до норми.

П'єте недостатньо води

За словами експертів, людський організм приблизно на 70 відсотків складається з води, тому важливо пити багато рідини, щоб підтримувати цей рівень .

Забезпечення організму достатньою кількістю рідини є життєво важливим для підтримки енергії, здоров’я органів, виведення токсинів з організму та покращенню травлення. Вода також життєво важлива для підтримки вашої шкіри чистою та здоровою.

В середньому потрібно випивати приблизно вісім склянок води на день, проте також це залежить від фізичної активності людини та раціону.

Сидячий спосіб життя та погана постава

Погана постава через сидячий спосіб життя може призвести до проблем зі спиною та хребтом, головних болей, поганого кровообігу та погіршення роботи легенів.

До того ж сидячий спосіб життя збільшує ймовірність діабету, підвищення артеріального тиску та серцевих захворювань.

Щоб уникнути таких наслідків, потрібно сидіти в правильному положенні.Сядьте так, щоб спина була рівна, ноги поставте на підлогу, а ваші очі мають знаходиться на рівні верхньої частини монітора комп'ютера.

Також намагайтеся бути більш фізично активними протягом дня, це допоможе вам уникнути багатьох хвороб.

Постійно відкладаєте будильник

Коли ваш будильник спрацьовує, ваш організм прокидається, однак коли ви натискаєте кнопку "відкласти" це може заплутати ваш мозок, після чого ви будете почуватися сонними та втомленими.