"Деякі з них дуже страшні": у TikTok зʼявився тренд, який висвіттлює жорстоке ставлення чоловіків до жінок

TikTok - це та соціальна платформа, яка часто своїми трендами торкається важливих соціальних тем. Цього разу це стала тема насильства та жорстокості чоловіків над жінками.

У TikTok зʼявився тренд, який порушує тему насильства над жінками з боку чоловіків

У TikTok стала популярною дискусія, яка порушує проблему жорстокого ставлення чоловіків над жінками. Мається на увазі насильство та інші жорстокі прояви чоловіків, агресія, неконтрольований гнів тощо. Вона зав’язалася на питанні, що ліпше - застрягти в лісі з чоловіком чи з ведмедем.

Запитавши у жінок, з ким би вони краще залишилися наодинці в лісі, з ведмедем або чоловіком, більшість обрали ведмедя. І насправді така відповідь дуже лякає, адже про які стосунки тоді можна говорити, якщо жінки вважають чоловіків страшнішими за ведмедя.

Користувачі TikTok почали ставити це питання своїм рідним і друзям та показували це у своїх профілях.

Наприклад, користувачка TikTok anaidmargo зазначила, що ця гіпотетична ситуація про чоловіка й ведмедя говорить про проблему віктимблеймінгу, з якою стикаються багато жінок. Тіктокерка також поставила трендове запитання своїй родичці, і відповідь її шокувала.

"Я поставила це запитання по приколу, а вона відповіла дуже серйозно і мене це налякало. Вона відповіла: "Знаєш, я краще була б із ведмедем, тому що якщо ведмідь нападе на мене, і я виберуся з лісу її розкажу про це, усі мені повірять і будуть співчувати. Але якщо на мене нападе чоловік, і я виживу і розкажу про це, я все життя намагатимуся змусити людей повірити й поспівчувати мені”. І я не знала, що сказати у відповідь", - розповіла тіктокерка.

Деякі жінки також запитували у чоловіків, із ким вони б залишили своїх дочок у лісі - з ведмедем або з чоловіком. Ті вагалися, однак більшість також обирала ведмедя.

І це лякає суспільство ще більше, адже виходить, що й самі чоловіки вважають себе небезпечними для жінок та молодих дівчат, і тим самим підтверджують, що вони здатні на жорстокість стосовно жінок.

Водночас коли їм давали вибір залишитися з ведмедем або з жінкою у лісі, вони обирали жінку. Інша частина чоловіків розкритикувала тренд, заявивши, що жінки перебільшують.