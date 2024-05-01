"Некоторые из них очень страшные": в TikTok появился тренд, подтверждающий жестокое отношение мужчин к женщинам

TikTok - это та социальная платформа, которая часто своими трендами затрагивает важные социальные темы. На этот раз стала тема насилия и жестокости мужчин над женщинами.

У TikTok появился тренд, который поднимает тему насилия над женщинами со стороны мужчин

В TikTok стала популярной дискуссия, которая поднимает проблему жестокого отношения мужчин над женщинами. Подразумевается насилие и другие жестокие проявления мужчин, агрессия, неконтролируемый гнев и т.д. Она завязалась на вопросе, что лучше - застрять в лесу с мужчиной или с медведем.

Спросив у женщин, с кем бы они лучше остались наедине в лесу, с медведем или мужчиной, большинство выбрали медведя. И на самом деле такой ответ очень пугает, ведь о каких отношениях тогда можно говорить, если женщины считают мужчин страшнее медведя.

Пользователи TikTok начали задавать этот вопрос своим родным и друзьям, показывая это в своих профилях.

Например, пользовательница TikTok anaidmargo отметила, что эта гипотетическая ситуация о мужчине и медведе, говорит о проблеме виктимблейминга, с которой сталкиваются многие женщины. Тиктокерша также задала трендовый вопрос своей родственнице, и ответ ее шокировал.

"Я задала этот вопрос по приколу, а она ответила очень серьезно и меня это испугало. Она ответила: "Знаешь, я лучше была бы с медведем, потому что если медведь нападет на меня, и я выберусь из леса и расскажу об этом, мне все поверят и будут сочувствовать. Но если на меня нападет мужчина, и я выживу и расскажу об этом, я всю жизнь буду пытаться заставить людей поверить и посочувствовать мне”. И я не знала, что сказать в ответ", - рассказала тиктокерша.

Некоторые женщины также спрашивали у мужей, с кем они оставили бы своих дочерей в лесу - с медведем или с мужчиной. Те колебались, однако большинство также выбирало медведя.

И это пугает общество еще больше, ведь получается, что и сами мужчины считают себя опасными для женщин и молодых девушек, и тем самым подтверждают, что они способны на жестокость по отношению к женщинам.

В то же время, когда им давали выбор остаться с медведем или с женщиной в лесу, они выбирали женщину. Другая часть мужчин раскритиковала тренд, заявив, что женщины преувеличивают.