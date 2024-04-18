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TikTok заблокував 24 канали, які поширювали пропаганду РФ: хто у списку

Четвер 18 квітня 2024 19:44
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TikTok заблокував 24 канали, які поширювали пропаганду РФ: хто у списку Ілюстративне фото: TikTok почав блокувати каали з російською пропагандою (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Соціальна мережа TikTok заблокувала 24 акаунти, які просували російську пропаганду. Серед заблокованих - сторінки підозрюваних у держзраді Анатолія Шарія та Діани Панченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Також серед заблокованих - акаунт нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді, та антивакцинатора Остапа Стахіва.

Як зазначили у ЦПД, робота над блокуванням TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди на території України та виявленням нових триває.

"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу cpd@rnbo.gov.ua", - сказано у повідомленні.

Раніше у ЦПД опублікували список каналів, які займаються поширенням ворожої пропаганди. Переглянути список можна ТУТ.

Блокування TikTok

Минулого року багато країн почали обговорювати заборону TikTok. 6 березня цього року стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

А вже у квітні 2024 року Україна почала співпрацювати з адміністрацією соціальної мережі TikTok. Це потрібно для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди.

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