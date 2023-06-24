Деяка категорія українців може отримати знижку на "комуналку" до 50%: кому це доступно

На які послуги надається знижка

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається знижка 50%:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю)

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб

на вартість палива, в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення

Пільги надають багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Призначається пільга на один рік з місяця, коли таке право виникає.

Важливо! Пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2023 році це 3760 гривень.

Які документи подати для оформлення

Документ, який підтверджує право багатодітної сім'ї на отримання пільг, це відповідне посвідчення. На його підставі багатодітну родину включають до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Багатодітним сім'ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі:

заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

декларації про доходи сім'ї пільговика

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі в разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу

Якщо ви звертаєтеся за оформленням пільги за фактичним місцем проживання, а не зареєстрованим, тоді додайте до заяви документи, які підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім'ї за фактичною адресою.

Куди потрібно звертатися

Подати необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: