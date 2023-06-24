Деяка категорія українців може отримати знижку на "комуналку" до 50%: кому це доступно

В Україні відповідно до статті 113 "Про охорону дитинства" знижку на сплату використаних комунальних послуг можуть отримати багатодітні сім'ї.
Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.
Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається знижка 50%:
Пільги надають багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Призначається пільга на один рік з місяця, коли таке право виникає.
Важливо! Пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2023 році це 3760 гривень.
Документ, який підтверджує право багатодітної сім'ї на отримання пільг, це відповідне посвідчення. На його підставі багатодітну родину включають до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Багатодітним сім'ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі:
Якщо ви звертаєтеся за оформленням пільги за фактичним місцем проживання, а не зареєстрованим, тоді додайте до заяви документи, які підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім'ї за фактичною адресою.
Подати необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
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