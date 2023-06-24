Некоторая категория украинцев может получить скидку на коммуналку до 50%: кому это доступно

На какие услуги предоставляется скидка

Семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется скидка 50% :

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью)

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд

на стоимость топлива, если соответствующие дома не имеют центрального отопления

Льготы предоставляют многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Назначается льгота на год из месяца, когда такое право возникает.

Важно! Льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы. В 2023 году это 3760 грн.

Какие документы подать для оформления

Документ, подтверждающий право многодетной семьи на получение льгот, это соответствующее удостоверение. На его основании многодетную семью включают в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:

заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

декларации о доходах семьи льготника

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа

Если вы обращаетесь за оформлением льготы по фактическому месту жительства, а не зарегистрированным, тогда добавьте к заявлению документы, подтверждающие факт проживания льготника и членов его семьи по фактическому адресу.

Куда следует обращаться

Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов: