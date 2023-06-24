Некоторая категория украинцев может получить скидку на коммуналку до 50%: кому это доступно

В Украине согласно статье 113 "Об охране детства" скидку на оплату использованных коммунальных услуг могут получить многодетные семьи.
Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.
Семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется скидка 50% :
Льготы предоставляют многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.
Назначается льгота на год из месяца, когда такое право возникает.
Важно! Льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы. В 2023 году это 3760 грн.
Документ, подтверждающий право многодетной семьи на получение льгот, это соответствующее удостоверение. На его основании многодетную семью включают в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:
Если вы обращаетесь за оформлением льготы по фактическому месту жительства, а не зарегистрированным, тогда добавьте к заявлению документы, подтверждающие факт проживания льготника и членов его семьи по фактическому адресу.
Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
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