Девятилетний украинец мастерски делает стрижки и уже имеет очередь из клиентов

В селе Джурков Ивано-Франковской области живет девятилетний мальчик, который достиг таких успехов в парикмахерском искусстве, что у него даже появились постоянные клиенты.

Слава юного Жени Семеновича уже вышла за пределы родного села, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик уже полгода учится любимому делу. Сейчас он совершенствуется в мужских стрижках, а дома тренируется на куклах, сестрам делает прически, маму красит, а тетю стрижет.

Мама Жени говорит, что интерес к стрижкам у него появился в двухлетнем возрасте. Тогда он начал стричь кукол, а затем добрался до сестер - стоило маме отвернуться, как дочка обзавелась каре.

Увлечение парикмахерским делом совпало с тем, как Женя начал терять слух. У мальчика врожденная сенсоневральная тугоухость. Он не мог слышать, а вместо слов произносил лишь звуки, из-за чего очень нервничал - только заботясь с волосами Женя успокаивался.

Полгода назад Женю прооперировали, вживив имплант. С тех пор жизнь мальчика изменилась - несмотря на насмешки одногодок он продолжает учиться любимому делу. А в этом ему помогает мастер из салона в Коломые.

За это время юный парикмахер научился правильно мыть голову и овладел классической мужской стрижкой. Хотя Женя очень любит работать с женскими волосами, мастер говорит, что мальчику нужно начинать с основ.

Сложно поверить, но к юному гению уже выстроилась очередь из клиентов. Мастера-парикмахеры уверены, что у Жени настоящий талант.

На Прикарпатье живет и трудится девятилетний парикмахер (видео: ТСН)

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