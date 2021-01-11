Дев'ятирічний українець майстерно робить стрижки і вже має чергу з клієнтів

В селі Джурків Івано-Франківської області живе дев'ятирічний хлопчик, який досяг таких успіхів в перукарському мистецтві, що у нього навіть з'явилися постійні клієнти.

Слава юного Жені Семеновича вже вийшла за межі рідного села, йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчик вже півроку навчається улюбленій справі. Зараз він удосконалюється в чоловічих стрижках, а вдома тренується на ляльках, сестрам робить зачіски, маму фарбує, а тітку стриже.

Мама Жені говорить, що інтерес до стрижок у нього з'явився у дворічному віці. Тоді він почав стригти ляльок, а потім добрався до сестер - варто було мамі відвернутися, як донька обзавелася каре.

Захоплення перукарською справою співпало з тим, як Женя почав втрачати слух. У хлопчика вроджена сенсоневральна приглухуватість. Він не міг чути, а замість слів вимовляв лише звуки, через що дуже нервував - тільки пораючись з волоссям Женя заспокоювався.

Півроку тому Женю прооперували, вжививши імплант. З того часу життя хлопчика змінилося - попри глузування однолітків він продовжує вчитися улюбленій справі. А в цьому йому допомагає майстер з салону в Коломиї.

За цей час юний перукар навчився правильно мити голову і опанував класичну чоловічу стрижку. Хоча Женя дуже любить працювати з жіночим волоссям, майстер каже, що хлопчикові треба починати з основ.

Важко повірити, але до юного генія вже вишикувалася черга з клієнтів. Майстри-перукарі впевнені, що у Жені справжній талант.

На Прикарпатті живе і трудиться дев'ятирічний перукар (відео: ТСН)

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