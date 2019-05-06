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Девушка упала в обморок во время речи Порошенко: президент не растерялся (видео)

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 16:25
Девушка упала в обморок во время речи Порошенко: президент не растерялся (видео)
Рядом с Порошенко упала в обморок девушка-солдат (коллаж РБК-Украина)

Девушка-солдат потеряла сознание во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке

Во время выступления Петра Порошенко в Авдеевке девушка-военнослужащая упала в обморок. Это произошло, когда президент Украины встречался с бойцами по случаю празднования Дня пехоты 6 мая . 

Как видно на видео, Порошенко говорил мотивационную речь украинским военным. В этот момент стоявшая слева от президента девушка пошатнулась, и ее повело в сторону. 

Военнослужащую сразу подхватили стоящие рядом бойцы. Когда Порошенко увидел происходящее, он прервал речь и помог солдатам вынести девушку со сцены. 

После того, как ее отнесли в палатку, президент вернулся к трибуне, обернулся и приказал военным "сомкнуть строй". В микрофон гарант добавил: "И так бывает...".

Девушка упала в обморок во время выступления Порошенко в Авдеевке 6 мая

Пользователи социальных сетей в комментариях под видео активно обсуждают инцидент. Одни юзеры обращают внимание на то, что Порошенко не растерялся и повел себя как настоящий Верховный главнокомандующий.

Другие же напоминают, что это уже не первый случай, когда во время выступления президента теряют сознание стоящие возле него люди (один блогер посчитал, что это уже шестой подобный случай). Некоторые даже ищут в этом мистические знаки. 

Тем временем выигравший выборы президента Украины 2019 Владимир Зеленский рассказал о планах на инаугурацию и вызвал бурную реакцию сети.

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