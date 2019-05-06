Дівчина знепритомніла під час промови Порошенка: президент не розгубився (відео)

Поряд з Порошенком зомліла дівчина-солдат (колаж РБК-Україна)

Дівчина-солдат втратила свідомість під час виступу Петра Порошенка в Авдіївці

Під час виступу Петра Порошенка в Авдіївці зомліла дівчина-військовослужбовець. Це сталося, коли президент України зустрічався з бійцями з нагоди святкування Дня піхоти 6 травня.

Як видно на відео, Порошенко говорив мотиваційну промову українським військовим. В цей момент дівчина, яка стояла зліва від президента, похитнулася, і її повело в сторону.

Військовослужбовця відразу підхопили бійці, які стояли поруч. Коли Порошенко побачив, що відбувається, він перервав промову і допоміг солдатам винести дівчину зі сцени.

Після того, як її віднесли до намету, президент повернувся до трибуни, обернувся і наказав військовим "зімкнути стрій". В мікрофон гарант додав: "І так буває...".

Дівчина втратила свідомість під час виступу Порошенка в Авдіївці 6 травня

Користувачі соціальних мереж в коментарях під відео активно обговорюють інцидент. Одні юзери звертають увагу на те, що Порошенко не розгубився і повів себе як справжній Верховний головнокомандувач.

Інші ж нагадують, що це вже не перший випадок, коли під час виступу президента втрачають свідомість люди, які стоять біля нього (один блогер вирішив, що це вже шостий подібний випадок). Деякі навіть шукають в цьому містичні знаки.

Тим часом переможець на виборах президента України 2019 Володимир Зеленський розповів про плани на інавгурацію і викликав бурхливу реакцію мережі.