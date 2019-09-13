Девочку насильно забрали в приют со школы: скандал в Одессе получил продолжение

В Одессе сотрудники социальных служб пришли на урок и силой вытащили из класса 11-летнюю девочку. Лера воспитывается в многодетной семье - кроме нее в доме живет еще четверо детей. Мама умерла два года назад, и детей воспитывает отец.

Теперь же стало известно, что девочку вернули близким, но с отцом она пока не может проживать, пишет Думская, со ссылкой на директора департамента образования Одесского горсовета Елену Буйневич.

В Одессе девочку из школы забрали в приют (фото: dumskaya.net)

Дело в том, что в документах не указано, что мужчина является Лере родным отцом, поскольку он имел проблемы с законом и сидел в тюрьме. Социальные службы уже два года ходят с проверками и требуют от мужчины уладить неточности в документах.

После смерти мамы отец подавал документы на опекунства, но безуспешно. Семья небогатая, и ДНК-тест им не по карману.

Соседи хорошо отзываются о семье, говорят, что мужчина хозяйственный, заботится о детях - они ухоженные и чистые. Лера посещает спортивную секцию.

В соцслужбах утверждают, что хотели забрать девочку из дому, но отец не пустил их. Тогда они решили забрать Леру из класса. Девочка сразу стала звонить папе, к которому очень привязана, и просить ее спасти. Она кричала, плакала, падала на пол и кусалась. Вместе с ней плакали и другие дети в классе.

Педагоги шокированы подобными методами со стороны социальных служб, а последние, в свою очередь, утверждают, что противоправных действий в отношении ребенка не было, а реакция девочки была вполне понятна.

"Нет ангелов и невиновных в этой истории, кроме детей. Все мы, взрослые, что-то важное упустили, в чем-то старались помочь, соблюдали закон и нарушали что-то, что оказалось важнее (и так бывает)", - говорит директор департамента образования Одесского горсовета.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который вмешался в ситуацию, на своей Facebook-странице написал, что девочку забрали из приюта и временно устроили в семью друзей. А городские структуры помогли отцу Леры оформить соответствующее заявление в суд.

"Пока не завершится процесс, мужчине будет оказана всесторонняя помощь со стороны городских властей. Надеюсь, Лера скоро вернется домой", -написал Труханов.

В Одессе девочку из школы забрали в приют (скрин: facebook.com/gennadiytruhanov/)

Ранее мы писали, что в Киеве горе-мать заперла в автомобиле на жаре младенца и ушла в магазин. Люди услышали крики ребенка и пытались выбить стекло в машине. А прибежавшая мать набросилась на них с угрозами и оскорблениями.

Напомним, недавно в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.